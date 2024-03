Tras aumento de sentencia, Héctor Parra manda mensaje desde el reclusorio: "por ustedes me mantengo de pie"

Hasta hace tan solo unos días y según contó su hija Daniela, Héctor Parra se encontraba decepcionado y con "el alma rota" por la condena de 3 años y cuatro meses que se dictó en su contra, y que se suma a los 10 años y seis meses de prisión que que ya cumplía en el Reclusorio Oriente.

En junio del 2021 el actor fue acusado de abuso y corrupción de menores por Alexa Hoffman, su hija menor, y luego de un juicio de casi dos años, en mayo del 2023 fue absuelto del primer cargo y sentenciado por el segundo. Sin embargo, en una reciente revisión de su caso, la Novena Sala del Poder Judicial, lo encontró penalmente responsable de la agresión sexual y con eso su pena aumentó.

Ahora, Parra decidió "reaparecer" en las redes sociales y romper el silencio sobre su situación actual, esto a través de una llamada telefónica que Daniela transmitió completamente en vivo desde su cuenta oficial de Instagram: "¡Hola!. Desde el Reclusorio Oriente, los saluda Héctor Parra", inició el actor.

Inmediatamente después, Daniela tomó la palabra para explicar que el motivo del mensaje era agradecer al público que los ha apoyado durante todo este tiempo, ya sea con sus comentarios o asistiendo a todas las actividades que realiza para recaudar fondos y pagar los gastos de representación de su padre.

Pero no pasó mucho tiempo para que el actor volviera a hablar y, al igual que su hija, se dijo profundamente conmovido: "No hay palabras en el diccionario para agradecerles. Gracias infinitamente, con todo mi corazón que crean en mí. Por ustedes es que me mantengo fuerte y de pie", agregó.









Parra también aprovechó el momento para insistir en su inocencia y asegurar que las acusaciones en su contra son completamente falsas: "Hoy reitero: soy inocente de todo lo que pretenden hacer que parezca culpable. Nada ni nadie, por más que quiera tumbarme, hoy menos que antes".

Héctor también reconoció que su motor principal es Daniela, quien no solo le inyecta fuerzas sino que se ha convertido en su inspiración: "Ella es el ángel que la vida me mandó".

Asimismo adelantó que continuará con su defensa y está decidido a llegar hasta las últimas instancias: "Vamos hasta donde tope y así como me metieron voy a salir. No sé cuando vaya a ser, pero creo en la justicia", expresó.

De acuerdo con la defensa del actor, acudirán a su última carta, un amparo que lo proteja y que evite que el pago de una multa 109 mil pesos por concepto de reparación de daños.

Será el próximo 9 de abril cuando se lleve una nueva sentencia, en la que la parte acusadora podrá apelar a la sentencia o que ésta sea ratificada.

