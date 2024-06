Lyn May asegura que fue amante de Tin Tan

La vedette Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May en el ámbito del entretenimiento, se destacó en los 70´s durante la época del cine de Ficheras, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con prominentes figuras de la industria, entre ellas aparentemente Germán Valdés “Tin Tan”, quien falleció en 1973 y según ella dejó una marca importante en su vida amorosa.

Recientemente, Lyn abordó este tema en el programa “El minuto que cambió mi destino”, donde reveló los tres amantes más destacados que ha tenido a lo largo de su carrera, otorgando a Valdés un lugar especial en este ranking. Sin reparos, la intérprete compartió: “Tin tan hacia el sex… muy bien. Yo estaba chiquilla, cada que salíamos de trabajar nos íbamos a la bohemia. Él me enseñó a bailar, después nos íbamos a ya sabes”, detalló durante la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con su testimonio, tras las noches de diversión y fiesta con amigos, ella se dirigía a la casa del actor donde mantenían encuentros íntimos. “Era un poquito agresivo para lo que te conté. Era fuerte. Ahí conocí lo que lo que duele”, compartió entre risas.

Además de Tin Tan, Lyn mencionó a Antonio Chi-Xuo, su esposo, y al productor mexicano Guillermo Calderón Stell, con quienes también tuvo experiencias únicas.

Sobrino de Tin Tan duda de la historia de Lyn May con el actor

Sin embargo, las afirmaciones sin filtro de la bailarina generaron escepticismo. Marco Valdés, sobrino de Tin Tan, tuvo un encuentro con los medios donde fue cuestionado al respecto.

En primer lugar, de manera jocosa, Valdés sugirió que su difunto familiar era reconocido como “un gran ser humano, pero gran, gran ser humano, hasta fotografías le sacaron”, refiriéndose al aspecto íntimo del actor. Además, expresó su duda sobre la posibilidad de que Lyn May hubiera conocido a Tin Tan.

"No son contemporáneos. Si me preguntas sobre mi padre (Manuel Valdés), sé por sus propias palabras que Lyn llegó con una fotografía desnuda y le dijo 'loquito', a lo que él respondió 'no, no, tengo demasiadas esposas, por favor, Lyn'", recordó Marco en un video retomado por "Sale el Sol".

El actor aclaró que la vedette es una persona muy amable y le envió muchos besos, aunque reconoció que es aventada: "Pero Tin Tan no es de su generación. No creo que sean contemporáneos. Mi tío era todo un conquistador", concluyó.