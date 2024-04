Lorena Velázquez, la leyenda de los sesenta que peleó contra El Santo y actuó junto a Tin-Tan

Se fue “La Mujer Vampiro”. Lorena Velázquez, la actriz que combatió contra El Santo en el cine, que corrió autos en la pantalla grande con Germán Valdés “Tin-Tán” y que provocaba que algunos actores usaran banco para igualar sus 1.75 metros de estatura, ha fallecido.

Con su historia de vida podía hacerse una película. Sólo hay que revisarla en algunos puntos. Dejó de ver a su papa biológico a los seis años de edad, tras el divorcio de sus padres, pero su mamá se enamoró de un actor y director de televiteatros de Televisa, Víctor Velázquez, de quien tomó el apellido.

Él fue quien le dio la oportunidad de debutar en una historia, pero como bailarina, algo que ella amaba, a los 13 años de edad. Y el resto fue historia, logrando trabajar en más de 200 producciones en cine y tv.





La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Lorena Velázquez.



Actriz de la época de oro del cine mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias.





A fines de los 50, con 16 años de edad, participó en el concurso de belleza Señorita México, donde obtuvo el segundo lugar, pero por ser menor de edad no salió a competir internacionalmente.

“Mi primera escena profesional fue bailando con Corona (Sergio) y Arau (Alfonso) en 'Caras nuevas' y como estudié ballet desde los cinco años, no fue difícil, pero como éramos gente totalmente nueva te impone las cámaras. Yo quería ver cómo me veía y cuando lo hice no me gusté porque tenía la cara muy ancha”, recordó en su momento a EL UNIVERSAL.

“Santo contra las mujeres vampiro” y “Santo contra los zombies” la pusieron, hasta ahora, en una de las figuras femeninas más prominente del cine fantástico nacional, algo que siempre agradeció.

“Yo le debo mucho al Santo, porque de doscientas y tantas películas, por cinco que hice con él soy muy recordada", decía Lorena, quien gracias a esas cintas recibió homenajes en países como Francia, EU e Inglaterra.

“A mí nunca me contrataron para hacer desnudos, bueno me quisieron contratar dos veces, pero yo les dije que no, porque luego mi hijo iba a venir a decirme '¿mamá que saliste encuerada en la película?' Además tuve dos maridos que no estaban de acuerdo con eso, si ya con el bikini se les incendiaba la cara de coraje, imaginen completamente desnuda”, recordaba.

Pero pese a que todos las admiraban, ella intentó siempre no hacer desplantes. En una telenovela, de la cual siempre se reservó el título, llegó a golpearse fuerte.

“En una telenovela era la mamá y andaba como sirvienta y querían quitarme un rancho. Hicieron un agujero para ver si me mataba ahí y me caí, sentí un golpatazo majadero. pero eso no fue lo peor, sino que de pronto el productor pidió un acercamiento y yo ya no tenía la tierra que me habían puesto”, dijo en su momento a EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.

Mauricio Garcés, “Clavillazo”, “Resortes” y “Viruta y Capulina” fueron compañeros de películas. Y contra lo que pudiera pensarse, no fue una mujer asediada por sus compañeros, cosa contraria a su hermana menor Teresa, también actriz.

“Creo que a los mexicanos no les gustaba, quizá por ser delgada, Tere estaba más redondita”, recordó en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Entre sus más reciente trabajos fílmicos se encontró la cinta “Más sabe el diablo” donde compartió créditos con Isela Vega e Ignacio López Tarso, estrenada en 2018.

“Qué suerte volver a trabajar con este gran actor y este gran grupo, yo no quepo en mi de felicidad de estar con este maravilloso proyecto”, dijo durante la presentación del filme.

Hasta el fin de sus días, siempre se sintió orgullosa de “El rapto de las sabinas”, una película que hizo con su hermana en 1962.

“La hicimos en España e Italia y me encanta verla a ella, estaba simpatiquísima y yo era la reina de Roma”, decía.

