Héctor Parra, con el alma rota; asegura su hija Daniela, tras nueva sentencia

Ante la nueva sentencia que se le dictó a Héctor Parra, su hija Daniela confiesa que el actor se siente con el "alma rota", debido a que tenía la esperanza de que su condena fuera reducida y no aumentada, aunque destacó que tienen fe en que el proceso legal que enfrenta su padre lo favorecerá en la apelación que están por interponer.

El pasado viernes, la Novena Sala llegó a la conclusión de que el actor sí era responsable del delito de abuso sexual, del que había sido absuelto, motivo por el que su sentencia de 10 años seis meses, incrementó a 13 años y 10 meses, aunado al pago de una indemnización de 109 mil pesos.

Ante este panorama, Daniela, hija mayor de Héctor -que lo ha apoyado a lo largo de todo el proceso-, contó a la prensa que su padre sufrió otra decepción a la hora de recibir su nueva sentencia.

Lee también: Héctor Parra recibe nueva sentencia de 13 años y 10 meses de prisión

"Ahora sí me dijo que le dolió el alma, y pues sí... yo le dijo: ´-Obvio, pa. Estarías mal si no te doliera todo esta situación", dijo a Berenice Ortiz y otros miembros de la prensa.

Aunque la joven de 26 años también destacó que, dentro de las malas noticias que recibieron, ambos guardan la calma, pues eran conscientes que, así como la revisión los podía favorecer, no estaban exentos de ser afectados.

"Está tranquilo, fuerte, con la frente super en alto; está reconstruyéndose nuevamente, está bien, tranquilo, confiando totalmente en lo que sigue, que es el amparo", expresó.

Lee también: Daniela Parra asegura que el caso contra su padre es una venganza de Ginny Hoffman: "le duele que él sea bisexual"

Daniela y Héctor, así como su abogada, la licenciada Samara Ávila, buscarán el próximo 4 de abril, cuando tendrá lugar su próxima audiencia, interponer un amparo que lo proteja y que evite, además, que el actor tenga que pagar la multa de más de 100 mil pesos.

De hecho, Daniela aclaró que el bazar que realiza, en el que vende pertenencias suyas y de su padre, es para recaudar dinero para que su padre lleve un estilo de vida más llevadero dentro del reclusorio y no para pagar la indemnización que se estableció el viernes pasado, pues asegura que pagar esa cantidad sería como aceptar que Parra es culpable de un delito que -asegura- no cometió.

"Este dinero que se está recaudando aquí es para mi papá, cien por ciento, para los gastos, eso no es un secreto, gracias a Dios, Zamara (su abogada) ha trabajando con nosotros probono, todo el tiempo, es para que mi papá pueda tener una vida digna ahí dentro porque es muy difícil, muy caro, no sólo económico, sino físico y emocionalmente, para estamos haciendo todo esto, no para pagarle a ellas", precisó.

"Mi papá nunca va a aceptar algo que no hizo y, pagar ese dinero y esa multa, sería aceptarlo y no lo va a hacer", detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc