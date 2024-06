Tom Cruise, más presente en la vida de Dakota Fanning que de su hija Suri

Pese a que han pasado 19 años desde que Dakota Fanning protagonizó una película con Tom Cruise, la conexión que existió entre ellos en esa época aún perdura, pues la actriz acaba de revelar que, desde el 2005, cada que es su cumpleaños, el actor de "Top Gun" le envía un obsequio.

En 2005, el famoso director de ciencia ficción, Steven Spielberg rodó "La guerra de los mundos", una cinta basada en la novela de H.G. Wells, en la que el planeta se enfrenta a una invasión alienígena.

¿Los protagonistas?, nada más y nada menos que Tom Cruise y Dakota Fanning que, sin importar que en esa época tenía sólo 10 años, ya se había granjeado un lugar dentro del mundo de Hollywood.

La química padre e hija traspasó la pantalla, como lo acaba de confesar la actriz, que ya tiene 30 años, durante su visita a "The Kelly Clarkson show", pues recordó que el actor siempre tuvo gestos muy considerados con ella durante el rodaje.

Fanning recordó que el día que cumplió 11 años, Cruise llegó al set de grabación con una sorpresa para ella; se trataba de un télefono celular, el primero que tendría en toda su vida, además, era el modelo del que tanto había estado hablando.

"Cumplí 11 años en La guerra de los mundos´, cuando trabajábamos juntos, y él me regaló mi primer teléfono celular para ese cumpleaños, era un Motorola Razr, quería muchísimo un Razr y debí haber estado hablando mucho de ello, porque eso es lo que me consiguió", recordó sonriendo.

Ese no fue el único detalle que Tom notó, pues desde esa época supo que Dakota era una amante de los zapatos, pues pese a su corta edad comenzó a portar tacones altos en las premieres de la cinta, es por eso que, cada 23 de febrero -día en que cumple años-, recibe un par de zapatos de parte del actor de 61 años.

"Siempre me envía lo mismo todos los años, a mí me encantaban los zapatos cuando era pequeña y comencé a poder ponerme zapatos de adulto desde muy pequeña, desde ese cumpleaños siempre me envía zapatos", expresó.

La unión que existe entre Tom y Dakota se distancia por completo de la relación que sostiene con su hija Suri, la que tuvo a lado de Katie Holmes, pues desde hace años no existe ningún tipo de comunicación entre ellos.

En abril pasado, cuando Suri cumplió la mayoría de edad, se rompió el único lazo que los unía; el pago anual de 400 mil dólares para la educación de la joven.

De acuerdo con fuentes de "Daily mail", la joven no tiene ningún interés de tratar a su padre, con quien fue vista por última vez en un paseo que hicieron a Disneylandia en 2012, ya que para ella su madre ha sido quien ha cumplido el papel de la figura tanto materna como paterna.

"Suri no tendrá ningún contacto con su padre e, incluso si él la llamara, ella no respondería, él no existe para Katie ni para ella, no quiere depender de él para nada, ella siente que tiene un padre y ese es su madre", expresó la fuente.

Por años se ha dicho que Tom no tenía permitido convivir con su hija, debido a que ella no profesa la cienciología, religión a la que él es adepto desde 1980.

