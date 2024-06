Carlos Bonavides revela que le fue infiel a su esposa: "perdí a la mujer de mi vida"

Después de 8 años de matrimonio y un hijo común, el actor Carlos Bonavides reveló que se encuentra separado de su aún esposa Yodi Marcos, por una infidelidad.

En un encuentro con los medios de comunicación, el actor explicó que él fue el culpable de que su relación terminara, pues hace años tuvo una aventura extramarital que Marcos no pudo perdonarle.

“Yodi y yo estamos separados. Lo aclaro porque es una mujer respetada, una excelente mujer, esposa, madre, hija. El culpable fui yo, porque hace dos años cometí una infidelidad”, dijo.

Aunque el matrimonio está irremediablemente roto, Bonavides también detalló que durante este tiempo ha seguido compartiendo la misma casa con Yodi; incluso buscaron una posible reconciliación, pero ella implemente no pudo dejar lo sucedido atrás.

“Ella no se ha podido sobreponer a esa realidad, pero yo lo aclaro porque si decide rehacer su vida no quiero que la critiquen. Yo lo que quiero es mi libertad para trabajar por ellos (Yodi y su hijo), que no les falte nada, deseo que ella siga siendo feliz toda su vida”.

Bonavides, quien participa en las nuevas temporadas de “Vecinos”, confesó que acepta las consecuencias de sus actos, y aunque está muy arrepentido, ya es tarde para intentar cambiar las cosas.

“El único culpable de esta situación fui yo y me arrepiento profundamente. Perdí a la mujer de mi vida. Se ha portado maravillosamente conmigo, me ha atendido, me sigue atendiendo, me sigue dando de comer, vivimos en la misma casa, ella en su recámara y yo en la mía”, agregó.

Sobre cómo ha llevado este proceso su hijo Tadeo, reconoció que aunque es joven, tiene una gran madurez y ha aceptado que sus padres ahora son solo amigos.

“Él es un alma vieja, un joven muy maduro y nos quiere a los dos. A mí me da la bendición todas las noches y su madre es su baluarte principal. Ella cuando se enteró reaccionó de la forma en que tiene que reaccionar una mujer que ama, pero ya pasaron dos años, hemos llegado a un arreglo, un convenio de amistad, de solidaridad para mi hijo y estamos bien, tranquilos”. finalizó.

Bonavides y Marcos se casaron en 2016, en una ceremonia en altamar. Antes de Yodi, el intérprete de Huicho Domínguez tuvo una relación de más 40 años con Esperanza Font, con quien nunca tuvo hijos

