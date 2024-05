Patricio Cabezut rompe el silencio tras su vinculación a proceso: "Tengo que seguir con mi vida"

Aunque enfrenta un serio proceso legal por violencia y presunto abuso sexual, acusaciones que fueron hechas por su exesposa Aurea Zapata, Patricio Cabezut ha decidido no dejarse caer y continuar con su vida, tanto personal como laboral, a pesar de las críticas.

Y es que, para el conductor, la situación que vive ya es lo suficientemente dura como para tener que pasarla escondido del mundo y preocupado por el qué dirán:

"Todo el proceso es una pesadilla, pero tengo que retomar mi vida laboral, social, personal y lo que la gente diga o no diga, claro que te afecta, pero no me debería de importar porque si no me quedo sufriendo, cuando tengo que continuar con mi vida,", dijo al canal de Berenice Ortiz, durante la inauguración de un restaurante.





Patricio Cabezut fue vinculado a proceso el pasado fin de semana. Foto: Instagram





El pasado 11 de mayo, Cabezut fue vinculado a proceso por un juez, y, aunque en ese momento se negó a dar cualquier tipo de detalles a la prensa, en esta ocasión rompió el silencio y reveló que aunque enfrentaba 10 cargos en su contra, ocho de estos fueron desechados.

Asimismo, explicó que sus abogados ya apelaron a esta vinculación, pues no creen que las pruebas mostradas sena suficientes para un juicio: "seguimos considerando que no hay elementos para esas dos vinculaciones y si no, el 11 de noviembre, iremos bien articulados para demostrar que no hay elementos para lo que se ,e está tratando de atribuir", agregó.









El exconductor de "Hoy" se dijo consciente de que los cargos que enfrenta son sumamente delicados y, confesó, que debido a ellos tanto él como su familia y su carrera ya han enfrentado "daños colaterales", como la cancelación de sus participaciones en algunos eventos: "retomo proyectos, retomo conducciones que ya tenía para el mes de junio... la del fin de semana pasado me la cancelaron, y sí, va a ocurrir este tipo de daños colaterales. Lo afectada que está mi familia, mi mamá, mis hermanas... son daños colaterales de una muy delicada acusación".

Sobre si ya perdonó a la madre de sus hijas, el también actor se negó a dar cualquier tipo de declaración por temor a que ésta pudiera entorpecer su proceso; en lo que sí ahondó es en la gran lección de vida que le ha dejado este duro episodio: "He descubierto muchas cosas: a resistir, a tener estómago para tantos trancazos, a redimensionar el valor de la amistad, de la familia... a redescubrirte a ti mismo y en ese sentido estoy con la conciencia absolutamente en paz de quién he sido y la persona en la que me he convertido", expresó.

Será el próximo 11 de noviembre cuando una nueva audiencia se lleve a cabo, pero Cabezut está seguro de que la ley está y estará de su lado: "Siempre que tu percibes que hay una justicia, que hay una denuncia falsa, que no hay pruebas... te queda esa luz de esperanza, que con la ley de tu lado, tarde que temprano las autoridades van a responder por la justicia". finalizó.

