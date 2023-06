Dulce se deslinda del aumento de peso de Alejandra Ávalos: "Su gordura es responsabilidad de ella"

Dulce está molesta con Alejandra Ávalos, su colega con quien comparte escenario en el espectáculo musical Grandiosas, y confesó que tras las desatinadas declaraciones de Alejandra, ya está pensando si le sigue hablando o no, pues se puede crear una confusión como la que Ávalos se ha encargado de difundir y en la que culpa a Dulce directamente.

Dulce, de 67 años, y Alejandra Ávalos, de 54 años son amigas desde hace años, y actualmente trabajan juntas en Grandiosas, pero la intérprete de "Déjame volver contigo" confesó su molestia porque asegura, en varios círculos sociales Alejandra se ha encargado de culparla por su aumento de peso, por algo que pasó hace 25 años.

Ávalos ha batallado con el aumento de peso desde hace años, a finales de 2022, en entrevista con "Sale el Sol", aseguró que uno de sus propósitos para 2023 era bajar de peso, y que para lograrlo ya había pedido asesoría médica y hormonal.

Alejandra Ávalos batalla con su peso desde hace años. Foto: ARIEL OJEDA. EL UNIVERSAL.

¿Qué pasó entre Dulce y Alejandra Ávalos?

Dulce confesó en entrevista para "Venga la Alegría" que ya está cansada de que Alejandra Ávalos la responsabilice a ella de sus kilos de más, a raíz de una plática que tuvieron como amigas hace 25 años, cuando Alejandra le preguntó qué se tomaba cuando tenía problemas con la voz, por lo que Dulce le habló de un medicamento que ella a veces consumía, el cual tenía cortisona; la cortisona reduce la hinchazón y puede suprimir las respuestas inmunitarias.

"Yo nunca le sugerí nada, ella me habló y me preguntó, ‘qué te pones cuando te pones afónica'...no le sirvió, ve el tamañón que está, digo no es crítica, pero ella es la que habla de su gordura, yo no he dicho nada, pero ella se ha encargado de decir en todos lados para justificarse, lo que come, que soy la que le receté; para empezar eso sucedió hace 25 años, cuando estábamos flacas todas”, recordó.

Dulce insistió en que ella en ningún momento se presentó como un médico ante ella y tampoco le sugirió nada, sólo le comentó lo que su doctora le daba cuando se ponía afónica, y enfatizó que los kilos de más de Ávalos es enteramente responsabilidad de ella, y consideró equivocados los comentarios que hace.

“Su gordura es responsabilidad de ella, yo creo que está muy equivocada de hacer esos comentarios”

Se sinceró al decir que aunque de manera directa Alejandra Ávalos no le ha dicho nada al respecto, es incómodo y hasta está pensando en ya no hablarle, pues cualquier cosa y la va a culpar a ella.

“A mí no me dice nada, ya no me dan ganas de hablar con ella, mucho menos de decirle buenas tardes porque tal vez las tardes no están tan buenas y va a engordar”.

Este miércoles 22 de junio, Dulce presentará su Tirana tour en el Teatro Metropólitan.