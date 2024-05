Ringo no se niega a la tecnología pero prefiere el vinilo

En un presente en el que la tecnología permitió a The Beatles hacer una nueva canción (“Now and then”, integrando a los fallecidos George Harrison y John Lennon con ayuda de IA), para Ringo Starr la mejor posibilidad de grabación es aún el vinilo, al permitirle obtener sonidos que, dice, no se consiguen con los recursos de hoy.

“Amo la tecnología... pero, si escuchas los primeros discos, el bajo tiene una fuerza impresionante, sólo puedes ponerlo en el vinilo así de alto. Pero cómo no voy a estar de acuerdo con la tecnología, si nosotros cambiamos muchas de las leyes de producción de la época”, apunta Ringo, en conferencia de prensa.

Sin embargo, reconoce las grandes posibilidades que tiene hoy la música, en cuanto a temas como la remasterización, o cómo pueden encontrarse, por ejemplo, todos los discos de The Beatles en Spotify o las nuevas versiones de los recopilatorios de 1962 a 1970.

“Si escuchas con detenimiento, hay muy poco bombo en nuestros primeros discos, pero cuando remasterizaron, wow. En otro momento hicimos algunas pruebas cuando convertían las canciones en estéreo (el sonido estéreo usa dos canales de audio: el izquierdo y el derecho), y fue extraño; fuimos con la corriente, pero me encantan las remasterizaciones”, señala el baterista.

Con nueva música

Aun con la atracción del exBeatle hacia las posibilidades de la tecnología hoy en día, el EP Crooked boy, lanzado originalmente el pasado 20 de abril, como edición limitada, ahora estará disponible en plataformas, pero también en formato vinilo.

“Hay muchas posibilidades con estos dos formatos, a nivel de producción principalmente es un sonido más limpio, luego está todo lo que conlleva lanzar este formato para el público, el arte de que puedan conocer a todos los involucrados, se tienen cosas que no se pueden tener en plataformas”.

Crooked boy incluye cuatro canciones, todas escritas y producidas por Linda Perry: “February sky”, “Gonna need someone”, “Adeline” y “Crooked boy”, un disco de corta duración, algo que ya no es común.

“Lo estoy sacando en secciones para que el público se acostumbre a ello, pensé que los EP son geniales para el estado del planeta en este momento, del 2020 a ahora un disco de muchas pistas se hace muy largo, pero el sencillo no te da mucha información, por eso el EP me resultó genial”.

Otro factor por el que decidió lanzar su música en discos de pocas canciones fue porque disfruta de grabar con mucha más paciencia, como antes, junto a amigos.

“Crooked boy” es el último lanzamiento que hace Ringo antes de comenzar su gira por diferentes ciudades de EU y México; inicia este 22 de mayo en Las Vegas, pasará por la Ciudad de México los días 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, y finalizará el 25 de septiembre en Nueva York, luego de que en octubre pasado cancelara distintas fechas tras haber dadopositivo a Covid-19.