Así conquistaron The Beatles a Estados Unidos

La primera visita de The Beatles a Estados Unidos en 1964 fue un suceso histórico que trazó el destino de la cultura popular, marcando a generaciones que vieron en cuatro jóvenes británicos el modelo a seguir para triunfar en la música.

El huracán Beatle golpeó tierras estadounidenses el 7 febrero de 1964: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr arribaron al recién bautizado aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y allí los recibieron los potentes gritos de una multitud (calculada en 4 mil personas) conformada principalmente por jóvenes mujeres. El ensordecedor chillido de los fanáticos, que alcanzaba altos decibeles, se convirtió en la marca registrada de la beatlemanía.

Tras realizar trámites migratorios, los músicos dieron su primera conferencia de prensa, en la cual, tras presentarse ante los reporteros, dejaron joyas de buen humor: Cuando les preguntaron qué pensaban de ser considerados simplemente "cuatro Elvis británicos", Ringo Starr, sacudiéndose como lo hacía Elvis Presley, respondió: "No es cierto, no es cierto" (It's not true, It's not true) provocando las carcajadas.

Al cuestionamiento de "si eran de verdad", John Lennon invitó: "Ven a tocarnos", pero cuando les pidieron que cantaran algo, al unísono respondieron: "paguen primero". Les preguntaron si alguna vez se cortaban esas largas melenas que todo joven quería copiar, y George Harrison con sencillez dijo: "Yo me corté el cabello ayer". Y a la pregunta de si sabían el secreto de su éxito como grupo, Lennon respondió: "si supiéramos, formaríamos otra banda y seríamos los managers".

Los documentalistas Albert y David Maysles se encargaron de seguir paso a paso esa visita y su trabajo se puede apreciar en The Beatles: The First U.S. Visit, documental que en 2004 se lanzó en formato DVD para celebrar los 50 años del suceso, y la locura desatada de esa visita se ve reflejada en el primer filme del grupo A hard day's night.

Ese 7 de febrero de 1964 los noticieros nocturnos repetían las imágenes de la llegada de los británicos y la radio transmitía incesantemente sus canciones, contagiando el frenesí y optimismo juvenil a una nación que apenas tres meses atrás había vivido la situación traumática del asesinato de su presidente Kennedy en Dallas.

Un día después, con un ausente George por molestias en su garganta, los Beatles salen a Central Park para una sesión memorable de fotos.

"Ladies and Gentlemen… The Beatles!"

Y el día 9 de febrero, ante una audiencia calculada en 73 millones de telespectadores, The Beatles se presentan en The Ed Sullivan Show. Enfundados en trajes obscuros, de corbata, interpretan cinco canciones ("All my loving", "Till there was you", "She loves you", "I saw here standing there" y "I want to hold your hand", su primer número 1 allí) y Estados Unidos cae rendido a sus pies.

Días después dan un multitudinario concierto en Washington D.C. y otro en el Carnegie Hall de Nueva York; tienen una caótica recepción en la embajada británica y van a Miami, donde además de conocer al legendario Muhammad Ali (entonces Cassiuy Clay), dan su segundo show para Ed Sullivan el 16 de febrero. La tercera presentación en el clásico programa de televisión es el 23 de ese mes, pero esa presentación es grabada, pues el grupo ya estaba de regreso en su país.

La Beatlemanía fue ventas millonarias de discos, productos de cualquier tipo con imágenes del grupo, conciertos repletos en teatros y estadios deportivos, películas, escándalos, admiradores, imitadores…

A partir de esa visita, otros grupos de rock inglés, como los Rolling Stones, The Who, The Animals, The Kinks, Yardbirds, y demás, tuvieron las puertas abiertas de Estados Unidos, reinando en la música pop, en un movimiento conocido como La Invasión Británica.

"Una visita que cambió la historia"

La Beatlemanía se extiende por el mundo tras la primera visita a Estados Unidos y a México llega a través de las ondas radiales: primero en Radio 620 de AM de la Cadena Rasa y después en Radio Éxitos, recuerda Ricardo Calderón, experto en The Beatles y considerado uno de los mayores coleccionistas de discos y objetos del grupo en el mundo.

Calderón, miembro del Club de Los Beatles Todos Juntos Ahora -fundado el 9 de octubre de 1984-, narra que gracias a un viaje a Nueva York en ese mismo febrero de 1964 de un joven Francisco Aguirre Gómez, hijo del empresario radiofónico Francisco Aguirre Jiménez, es que surge un programa dedicado a las canciones del Cuarteto de Liverpool (el cual hasta la fecha se transmite en Universal Stereo) al constatar directamente el arrollador éxito de la banda británica.

La cercanía con Estados Unidos provocaba que la juventud en México estuviera influenciada por el rock and roll desde finales de los años 50; los hits en inglés se traducían para ser convertidos éxitos en español, por lo que tras esa visita los temas de The Beatles de inmediato sonaron de este lado de la frontera en estaciones y rocolas, y así los conoció Ricardo Calderón, siendo un niño en su natal Acapulco.

La Beatlemanía que alcanza nuestros días inspira a nuevas generaciones que nacieron muchos años después de que el grupo se disolviera y, en gran medida, todo arrancó con esa primera visita a Estados Unidos, "una visita que cambió la historia", resume Calderón, abogado de profesión y quien maneja una tienda especializada en discos y objetos relacionados con The Beatles en la Ciudad de México.

Dos semanas de locura

1 de febrero: I want to hold you hand llega al número 1 en las listas de Billboard y Cash Box

7 de febrero: The Beatles descienden alrededor de las 13:20 del Boeing 707 de Pan Am en el JFK de Nueva York; los reciben alrededor de 4 mil fanáticos y 200 periodistas

8 de febrero: Sesión de fotos en el Central Park

9 de febrero: 73 millones de espectadores ven el debut de The Beatles en The Ed Sullivan Show

11 de febrero: Concierto ante 8 mil personas en el Washington Coliseum

12 de febrero: Concierto en el Carnegie Hall de Nueva York ante 2 mil personas

16 de febrero: Segunda presentación en el Ed Sullivan Show, ahora desde Miami

22 de febrero: Regreso a Inglaterra

23 de febrero: Tercera presentación en el Ed Sullivan Show (grabada previamente)

