La reunión pirata de The Beatles que hizo historia

El primero contiene 28 temas; el segundo, 26. Son 54 canciones que ofrecen un recorrido de ocho años de carrera discográfica de The Beatles, contenidos en los popularmente conocidos álbumes Rojo y Azul, que hoy cumplen 50 años.

Las compilaciones The Beatles 1962-1966 y The Beatles 1967-1970 son un resumen completo y riguroso de las melodías compuestas por el Cuarteto de Liverpool a lo largo de su trayectoria, pero tuvieron como origen una recopilación pirata.

Cuando salieron al mercado, el 2 de abril de 1973, el grupo estaba por cumplir tres años de su disolución y cada uno de sus integrantes se dedicaban a su carrera en solitario, pero el público seguía añorándolo y eso fue aprovechado por editores piratas que sin respetar los derechos de autor pusieron un año antes al mercado una recopilación del cuarteto sin autorización.

De acuerdo con los sitios especializados Ultimate classic rock y About The Beatles, una pequeña empresa de Nueva Jersey lanzó en 1972 la colección The Beatles alpha omega, que incluso fue promocionada en tv, ganándose una demanda presentada por el entonces encargado de los negocios del grupo, Allan Klein, a nombre de los cuatro beatles, Apple Records y Capitol Records.

Esa colección se retiró del mercado y los responsables tuvieron que llegar a un acuerdo, y hubo una respuesta más: el lanzamiento de la primera recopilación en dos álbumes dobles de los hits de The Beatles tras su separación, “la única autorizada” de acuerdo con los promos de la época.

El disco Rojo contiene exclusivamente canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney, mientras que el Azul incluye, además de los hits de la dupla líder de la banda, composiciones de George Harrison y una de Ringo Starr.

No incluyen los éxitos que tuvieron interpretando a otros compositores, sobre todo al inicio de su carrera y el encanto de los LS’s era el juego con las imágenes de la banda surcando el tiempo, ya que para una portada se utilizó una foto de Angus McBean de la sesión del disco Please please me (1963) en la sede de la disquera EMI y para la otra una fotografía del mismo McBean recreando la pose en el mismo sitio seis años después, la cual iba ser utilizada para el fallido proyecto conocido a la postre, Get back.

La funda era doble y cada álbum tenía como contraportada la imagen principal del otro, y en el interior, al desplegarlo, resaltó una foto de la sesión que realizaron el 28 de julio de 1968, donde los cuatro músicos están rodeados de una multitud en la verja de una vieja iglesia de Londres, la cual tiene la tonalidad roja y azul, correspondiente a cada disco, de ahí el nombre popular. Debajo, aparece la lista de temas por cada lado de los discos.

Las variaciones entre las versiones inglesas y estadounidenses eran pocas, pero suficientes para que los fanáticos buscaran ambas. Por ejemplo, en la versión de Estados Unidos aparece el curioso intro semejante al tema de James Bond en “Help!”, que no aparece en su contraparte inglesa, además de que utilizan versiones stereo donde los ingleses ponen temas en mono.

Esas pequeñas diferencias quedaron sólo en ediciones de esos años, pues al lanzarse las recopilaciones en CD en 1993 y en una posterior en 2010, se unificó con las respectivas remasterizaciones (de los años 90 y de 2009, respectivamente).

Las recopilaciones The Beatles 1962-1966 y The Beatles 1967-1970 sirvieron para que mucha gente tuviera su primer acercamiento con la música de la banda y su éxito en ventas ha ocasionado su constante reedición, tanto en formato cd como en vinyl, por lo que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de ingresar al universo Beatle a través de ellas.