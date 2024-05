Demi Moore acepta su edad

Cannes.— The substance es un arriesgado filme con toques gore que llevó a Demi Moore al extremo, física y emocionalmente.

“(Es) una película que me sacó por completo de mi zona de confort y que me hizo romper todos mis límites”, dijo la actriz de 61 años en la rueda de prensa del filme que se presentó en el certamen francés.

Con esta cinta, Demi Moore vuelve a los reflectores que los absurdos cánones de Hollywood devotos a la juventud parecían haberla abandonado, pero que en la actualidad han ido cambiando, gracias a que las mujeres han comenzado a tomar el control de las historias creadas para ellas.

Aunque ante la pregunta, la estadounidense asegura que ella nunca se ha sentido cancelada por el paso del tiempo:

“No comparto esa percepción de mujeres canceladas, independientemente de lo que ocurre afuera de ti, el tema real es cómo estás relacionándote tú con esa cuestión”, comentó.

Demi Moore indicó que lo que más amó del guión que escribió Coralie Fargeat es que habla de la perspectiva masculina, de cómo deberíamos ser en la mente de los hombres.

La mujer que Demi Moore interpreta en el filme busca validación externa y al final se pelea consigo misma, subrayó la actriz, quien destacó que, sin duda alguna: “Después de hacer este filme salí con una mayor aceptación de mí misma”.

Foto: AP y XINHUA

Violencia externa

The substance es una reflexión sangrienta, contemporánea y feminista del mito de Dorian Grey, sobre el que la directora francesa Coralie Fargeat contó:

“Espero que la película no sea vista como una explotación del cuerpo, porque mi intención es mostrar el tipo de violencia que podemos hacernos a nosotras mismas. Es una forma metafórica de mostrar la violencia de cómo me he sentido siendo mujer en las etapas de mi vida”.

Fargeat reconoció que, al cumplir 40 años, pensó que iba a desaparecer para la sociedad.

“Cuando eres joven, siempre estás preocupada porque estás gorda, y cuando eres mayor porque empiezas a verte las arrugas. Quería hablar del odio a uno mismo y de qué es lo que me ha hecho odiarme a mí misma”.

La cineasta apuntó cómo estas percepciones tienen que ver con el mundo que nos rodea y cómo se mira a las mujeres dependiendo de cómo lucen.

“Es la violencia externa pero también la que nos infligimos nosotras mismas”, agregó.

Para el actor Dennis Quaid, quien forma parte del elenco, lo que ha logrado la realizadora francesa es prodigioso.

“Estamos ante el nacimiento de una autora. Trabajar en este filme ha sido un sueño y hacerlo con Demi, lo mejor que ha pasado”, aseguró Quaid.

“Han sido muchos años en que cumplir los 40 era la línea final para las actrices, cuando para los hombres comenzaba un momento dorado. Pero estoy contento de ver que las barreras se han estado rompiendo”.

El mundo, señaló el actor, parece que se ha vuelto muy frío pero las historias que están haciendo las mujeres están siendo importantes.

“No es que Coralie odie a los hombres, sino a los estúpidos, que los hay por todos lados”, expresó el actor, y aprovechó para decir que esta película se la dedicaba a su amigo y actor Ray Liotta que esta semana cumple dos años de fallecido.