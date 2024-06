Llegó la hora del INE de Taddei

Luego de que los candidatos en todos los rincones del país pasaron tres meses en campaña, de mitin en mitin, y algunos de ellos evadiendo las balas, hoy toca el turno de poner la lupa en el Instituto Nacional Electoral encabezado ahora por la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Nos dicen que quedaron lejos los cruces entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el INE que en su momento encabezó Lorenzo Córdova. Este nuevo grupo tiene el reto, no menor, de desplegar la infraestructura para las elecciones más grandes de México, y de dar certeza al país esta misma noche sobre quién ocupará la Presidencia con su conteo rápido, que en tiempos de Córdova fue exacto. Y no se puede dejar de lado, desde luego, la constante amenaza de la violencia. La saludable incertidumbre democrática no incluye margen para los errores. Hoy, simplemente no puede fallar el árbitro.

La sucesión agita las aguas en Sedena y Marina

Nos cuentan que muy agitadas han estado las aguas en las Fuerzas Armadas, en las últimas semanas rumbo a la sucesión. Nos hacen ver que mientras en la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval impulsa al general Gabriel Rincón como su sucesor, algo que presuntamente le ha costado un congelamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya no se le ha dado la oportunidad de presentar los informes de seguridad en las conferencias mañaneras; en la Secretaría de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán acaba de relevar de la subsecretaría al almirante José Luis Arellano Ruiz, porque, nos detallan, anduvo grillando para posicionarse como el relevo de su jefe, buscando apoyo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Oficina de Presidencia toreó al INE

Luego de las 30 ocasiones en que el INE le impuso medidas cautelares por intervenciones indebidas en el proceso electoral durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador encontró en el tramo final de las campañas otra manera de torear a la autoridad electoral. Resulta que le iban a obligar a borrar el contenido de tres mañaneras por la equidad del proceso al promover sus programas sociales y a su proyecto político, pero antes de que llegara la sanción, se adelantó y simplemente instruyó al equipo de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a bajarlas de las plataformas. Y asunto arreglado.

Hoteles cerrados, por paro de la CNTE

Los maestros de la CNTE en paro indefinido de labores desde hace 15 días no sólo han perjudicado a miles de estudiantes de educación básica que permanecen sin clases en los estados considerados bastión de esta ala magisterial, sino a un buen número de empresarios y trabajadores. Nos aseguran que, en Oaxaca, el plantón de la Sección 22 de la Coordinadora, dirigida por Yenny Pérez, ha provocado el cierre temporal de 23 hoteles en los que laboran alrededor de 300 personas. Por lo pronto, el próximo martes los secretarios generales de la CNTE volverán a tener reunión con el gobierno en Palacio Nacional para que le den respuesta a sus demandas, entre las que destaca un incremento salarial de 100 por ciento.