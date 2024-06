Camila Valero no se vale del apellido

Camila Valero no se cree que lo que está viviendo. La hija menor de Stephanie Salas no sólo estrena hoy en Televisa la telenovela “La historia de Juana”, su primer protagónico, sino que la serie “Pacto de silencio”, que comparte con Marimar Vega, Adriana Louvier y Litzy, está en la lista de los contenidos en español más vistos de la plataforma Netflix. La actriz, hermana de Michelle Salas y nieta de Sylvia Pasquel, dice que quiere construir una carrera más allá de su ascendencia artística, razón por la que se ha preparado profesionalmente y ha hecho castings como cualquier otra aspirante. “Empecé con papeles muy pequeños, pero mi carrera ha tomado mucha fuerza”, dice.

Siempre vale reinventarse en la vida y eso lo ha tomado a pecho el cineasta Carlos Hagerman, cuyas películas “Los que se quedan” y la animación “Home is somewhere else” han ganado premios como el Ariel y en los festivales de Biarritz y La Habana, que ahora ha decidido incursionar en el stand up. Dice que se sintió bien y fue algo potente su debut en un pequeño bar y quién sabe, a lo mejor sigue creciendo en ese rubro.

A Alejandro Calva le cuesta soltar a sus hijas

En la serie “Ojitos de Huevo” el actor Alejandro Calva interpreta el papel de un padre sobreprotector, que cuida al extremo a su hijo ciego para que nada le pase pero, a diferencia de su personaje que aprende a dejar ir, Calva dice que es un padre muy sobreprotector con sus hijas Mariana y Julieta, incluso hasta la exageración. Según el actor es algo que viene intrínseco en la paternidad, pero ha tenido que luchar con esto porque las dos ya son adultas y Mariana se ha convertido en figura pública y se ha encaminado como una destacada tik toker, por lo que el actor ha decidido acompañarla de alguna manera, al hacer videos cortos y retos para su cuenta en Tik Tok.









