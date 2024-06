Famosos cumplen y ejercen su voto

Damián Alcázar

"Ha arribado el poder de lo femenino, es el primer hallazgo"

“Tienes que elegir quien lleve las riendas de tu pueblo, de tu país en la democracia (y votar) hasta ahora es la mejor opción... La democracia siempre está en movimiento, siempre está formándose, reconformándose y desintengrándose y, en estos tiempos, nos toca una mujer presidente, lo cual quiere decir que ha arribado el poder de lo femenino y ese es el primer gran hallazgo de estos tiempos, la mujer ya frente a frente con la masculinidad, y es maravilloso”.

Foto: Cesar Huerta | El Universal

Elisabetha, Matías y Susana

"Amor por la democracia"

“Si no votas, no puedes decir nada; además de ejercer un derecho, luchas por tus convicciones. Luchas por esa libertad de expresión que hemos buscado, porque es terrible que no exista la democracia y vamos a favor de ella. Y cuando uno ejerce el voto, ejerce ese derecho de decir: esto es por lo que yo pienso”, dice Zabaleta.

Foto: Jorge Emilio Sánchez | El Universal

Roberto Palazuelos

“Espero un presidente o presidenta para todos”

“Espero verdaderas estrategias de seguridad que funcionen y que logren pacificar la nación. También una agenda en materia de ecología de primer mundo y, sobre todo, un liderazgo que no divida a los mexicanos, que sea incluyente, que no encone a los paisanos. Espero un presidente o presidenta para todos los mexicanos y mexicanas, porque al final todos somos paisanos, somos hermanos hijos de la misma patria”.

Foto: Roberto Palazuelos

Sergio Arau

"Pido que haya comunicación"

“Independiente a quien gane, ¿qué pedir, exigir a quien gane la presidencia? Comunicación. Creo que en este sexenio “La mañanera” por más que no me guste, se habla de todos los temas, todos los días. Con Peña Nieto, por ejemplo, no sabías qué hacía o a dónde iba. Entonces es importante tener la comunicación directa”.

Foto: César Huerta | El Universal

Ana Martín

"En México tenemos todo para salir adelante"

“Respeto a cada quien su derecho a votar, pero que hayan votado, en favor del México que quieren. Las cosas que no sucedan, hay que empujarlas, y las buenas que han pasado, hay que continuarlas. México tiene que estar en los primeros lugares del mundo porque tenemostodo, los mexicanos unidos podemos lograr muchas cosas. Yo ya soy una señora que conoce a todo el mundo, y aquí tenemos todo para salir adelante”.

Foto: Ana Martín

Dolores Heredia

"Mucho qué hacer todavía"

“Del nuevo gobierno espero una continuidad de las semillas que se han regado, hay que dejarlas florecer. Quien gane debe saber que hay mucho por hacer todavía; hay que mejorar las condiciones de trabajo de la gente que se dedica al arte y la cultura, como eso hay muchas cosas, estoy orgullosa de lo que se ha logrado hacer, feliz con el gobierno que va a llegar”.

Foto: Armando Pereda | El Universal

Mario Iván Martínez

“Hoy en México necesitamos Dulcineas, amazonas”

“Festejo que hoy sea tiempo de mujeres, pero cabales, inteligentes, perceptivas, cultas, independientes y honestas. Ojalá que esto contribuya a derribar las disparidades de género, a desterrar el machismo y una sociedad patriarcal obsoleta... Hoy en México necesitamos muchos Quijotes; en esta ocasión, Dulcineas con coraza, amazonas valientes que abracen la honestidad y la justicia como estandarte”.

Foto: Mario Iván Martínez

Rodrigo Murray

“Falta atención al deporte, arte, educación... y cultura”

“Siento felicidad, compromiso y obligación como ciudadano, porque a todos nos corresponde hacerlo. Lo que deseo es que el gobierno que entre sea mejor que el anterior, le pediría atención al deporte, las artes, a las letras y a la educación... la cultura ha sido descuidada y olvidada”.

Foto: Armando Pereda | El Universal

Pedro Sola

"Espero que las cosas cambien y no cambian"

“Es un deber ciudadano y una oportunidad que no mucha gente en el mundo puede presumir, aquí afortunadamente en México funcione o no, bien o mal todos podemos votar y hacer valer nuestro derecho. Espero que las cosas cambien y no cambian”.

Foto: Pedro Sola

Aleks Syntek

"Que México esté bien"

“Yo no voté por la conveniencia de Aleks, voté porque México esté bien y salga adelante, ese es mi mejor deseo, que salga el candidato más eficiente y el más sabio de todos, el más inteligente y el más capaz sobre todo. Y no puedo estar exigiendo si no soy un buen ciudadano”.

Foto: Aleks Syntek