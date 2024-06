El voto de “los pobres”

Por razones de mi otro oficio, la dramaturgia, pasé estos últimos diez días buscando paisajes entre los pequeños pueblos de la costa de Guerrero, y conversando con los lugareños.

Lo que aprendí sobre las elecciones de hoy 2 de junio es simple.

Lo que decidirá el voto entre la gente que mal llamamos “los pobres”, son los programas sociales. Y no en vano: las historias de cómo les han mejorado la vida son reales como es real la tierra y el aire.

Dos jóvenes hermanas me contaron que antes iban a la escuela siempre preocupadas por el día en que tendrían que dejar de ir. Ahora saben que pueden estudiar hasta la universidad, si les da “el coco”.

Un par de abuelos me contaron que retiraron del cajero hace dos semanas 24 mil pesos. Con eso van a montar un estanquillo. Lo dijeron y se agarraron de la mano.

Carmina, liberada de mantener a sus padres y sus suegros, está armándose un negocio de frappés a la orilla de la carretera que lleva a las muy visitadas aguas termales.

Don Polo se quedó tullido en una balacera y con su ayuda social se dedica en el patio grande de su casa a cultivar “bombitas”: flores de agujas rojas que parecen, sí, bombas que estallan tan despacio que se quedan quietas.

La mata siguió dando y dando relatos de cómo el dinero entregado directo le sirve a la gente –y de la claridad que tienen de que no es un regalo, es una compensación en medio de un país donde de común se paga a los trabajadores salarios de hambre.

Cómo no, hablamos también del Narco. Me contaron que el Narco y los políticos, no importa el partido, son la misma gente.

Un botón de muestra: el jueves pasado, en Coyuca de Benítez, un narco joven, entre la gente de un mitin, le disparó al candidato del PRI, en el templete, y la gente sabe que fueron los narcos del PRD.

Y hablamos, claro, también de la Corrupción. Me contaron que ya dan por hecho que los políticos le raspan a los presupuestos.

Para mis relatores esto es lo cotidiano, la Corrupción y el Narco, y sí, estos son los dos problemas endémicos de México.

–Por eso es genial –me explica Carmina–, que los programas sociales nos lleguen directo por los cajeros de los bancos.

Así que cuánto dios me dijo que votará por Morena para la presidencia del país y de su municipio, y el resto de los votos lo pondrá a la venta.

–Hasta hoy, el PRI es el que más ofrece, 2 mil pesos por voto para diputado local –me dice don Polo con aire de jugador de bolsa.

Ayer cenaba pescadillas a la mesa de doña Luisa, prendí mi celular y lo puse contra un vaso, para que las dos lo viéramos. Una politóloga decía de los programas sociales:

–Sí, seguro le ayudan a la gente, sin embargo… –y cambió de tema: habló de la macroeconomía y las instituciones autónomas: lo que realmente importa, dijo ella. Un minuto después otro intelectual negaba que las ayudas sociales fueran atributo de la 4T.

–No saben –dijo doña Luisa. Y me dijo lo que a ella le consta: –Los gobiernos de antes daban ayudas chiquitas y a muy pocos.

Yo agrego que hoy las ayudas llegan a 30 millones de personas y son el distintivo de un cambio de la lógica de cómo se gobierna. No regar al empresariado y las elites de dinero y privilegios, suponiendo que el dinero de ahí gotearía hacia abajo. Sino regar al país desde las raíces, para que el dinero suba y se esparza.

Nos viene un buen sexenio. La 4T remasterizada. Más técnica. Menos oradora. Enfocada también a la educación y la cultura. Captando una inversión extranjera jamás vista en nuestra historia, al menos la reciente, que por fortuna no quedará atrapada en la cúpula económica.

¡Y feminista!

Esto es enorme, si lo cuidamos. Una de cada 2 mexicanos, las mujeres, verá como las violencias y desigualdades con que a diario se les humilla, disminuirán –gracias a acciones concretas de un gobierno encabezado por una feminista.

Vamos a votar. El voto es secreto, pero yo ya dije entre líneas por quién votaré. Vaya, votaré por la presidenta que sí tiene proyecto y la jefa del gobierno chilango que también tiene proyecto.

Y sí, por las ayudas sociales.