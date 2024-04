Dulce explica por qué llama reptiliana a Lucía Méndez y revela que la amistad entre ellas se ha terminado

La amistad entre Dulce y Lucía Méndez se terminó. Las cantantes se conocen desde hace cuatro décadas, y aunque Dulce tiene muy bonitos recuerdos de cuando empezaron su relación, todo ha cambiado a raíz de los roces por el reality "Siempre reinas", en el que ambas participaron.

"Hace muchos años cuando estábamos jovencitas ella se portó muy bien conmigo, siempre se lo voy a agradecer", enfatizó la cantante en entrevista con "De primera mano", donde habló del quiebre de su amistad con la Diva.

La intérprete de "Tu muñeca" dice desconocer la nueva faceta de Lucía, pues al parecer, opina, se siente insegura de lo que realmente es y sólo quiere generar polémica con sus declaraciones.

Dulce lamentó lo que Lucía ha dicho sobre ella, por ejemplo, que es una persona bipolar, o que busca colgarse de su fama.

"Ella siempre se quiere distinguir, es la persona que quiere apagarle la luz a todos para ser la única que se alumbre", consideró.

Dulce se defiende de Lucía Méndez

Dulce aseguró que en un mensaje Lucía Méndez le dijo "mentirosa, hipócrita, falsa y convenenciera y manipuladora", y aunque la intérprete de "Corazón de piedra" ha jurado por su hijo que esto no es verdad, Dulce cuenta con las pruebas.

Decidida a no quedarse callada ante las mentiras e insultos de Lucía Méndez, Dulce explicó unas declaraciones que dio hace unos días, en las que calificó a Méndez como "reptiliana".

“Se ha cansado de decirme bipolar, yo por eso le dije, ah bueno, si yo soy bipolar ella es reptiliana, no has visto cómo se la pasa (sacando la lengua), no le digo reptiliana por la gran cola que tiene para que le pisen, ni por las bolas de la cara, se lo digo porque la señora se la pasa así, ve los videos por Dios”.

Dulce dice que llamó a Lucía Méndez reptiliana porque se la pasa sacando la lengua.

Detalló que no tiene nada que envidiarle a Lucía, por el contrario, reconoce sus logros, su trayectoria, que es una mujer luchona, trabajadora, e incluso fue un ejemplo para ella.

“No debería a estas alturas de la vida estar tan insegura de lo que ella es, porque todo lo que hace, yo lo traduzco en inseguridad”, consideró.

Dulce describió que ahora Lucía Méndez se ha vuelto una persona orgullosa, soberbia, altanera, “creo que la edad le pegó muy duro", considero, y agregó: “para mí esa amistad se perdió, se acabó".

