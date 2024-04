Lucía Méndez reconoce que Verónica Castro "es una gran estrella"

"Yo jamás le he deseado nada malo a Verónica Castro. La tengo en el mejor de los conceptos, yo le deseo lo mejor, es una gran estrella, la gente la quiere mucho, la queremos ver otra vez en la televisión, yo no tengo envidia ni nada, al contrario, le deseo lo mejor de lo mejor", fue así como aclaró Lucía Méndez si aún existe rivalidad entre ella y la mamá de Cristian Castro.

Este tema que lleva décadas dando vueltas en los medios de comunicación, volvió a salir a colación durante una conferencia de prensa, donde la estrella anunció su llegada al espectáculo Vedette; porque en uno de los capítulos de la serie de Netflix, Siempre Divas, se refirió a Verónica Castro como una pen..., lo que ha reavivado la polémica.

"Esto fue planeado, esto fue estrategia, fue una idea de alguien para poder hacer un escándalo. No fue idea ni de Netflix, ni mía, fue de alguien dentro de este organigrama que llegó y me dijo, 'siempre están hablando de ti y de Verónica ¿qué te parece si hacemos esto?, y hacemos algo controversial'. Y sí lo hicimos, pero fue sólo con un fin de publicidad, de polémica, para que vieran el reality, fue nada más por eso; pero jamás en mi vida yo he insultado a nadie y mucho menos a Verónica, esta es la realidad y se los digo de frente", expresó Lucía Méndez.

La diva explicó que siempre han querido crear entre ellas una rivalidad, como otras que se han generado en el medio, como la de Thalía y Paulina Rubio; pero lo cierto es que ella lleva una relación cordial con Castro, aunque en el pasado fue la conductora quien sí lanzó un ataque directo contra Lucía, según dijo ésta, cuando mencionó que del matrimonio entre la cantante y el productor Pedro Torres, a quien calificó en una emisión del programa Mala noche no como monstruo; sólo podría resultar una descendencia poco agraciada, algo que le dolió a la intérprete y su expareja.

Lucía Méndez también ha participado en el exitoso reality "Siempre reinas". Foto: Producción Vedette, cortesía

Pero esta no es la única polémica que ha tenido que enfrentar recientemente gracias a Siempre Reinas, también está su pleito con quien era una de sus amigas allegadas, la cantante Dulce; quien se enojó con ella por unos supuestos mensajes de whatsapp, donde la intérprete de Corazón de piedra se expresa mal de la tamaulipeca.

"La amistad yo la sigo, si ella quiere ser mi amiga bien, o si ella quiere armar todo un drama alrededor de esto está bien, no es algo que a mí me preocupe. Que sigan gozando de este reality mundial, gracias a Dios no es el primer proyecto internacional que tengo, creo que lo digo con mucha humildad, entonces a mí no me saca de control, no me saca de centro y si en un momento dado hay personas que se descontrolan, pues allá ellas porque a mí me tiene sin cuidado".

Lucía aclaró que desde un inicio de Siempre Reinas le pidieron que ella fuera la villana, porque lo que querían es que el reality tuviera una buena audiencia, así que accedió y con la ayuda de un coach se creó un personaje, que es como la ven en esta serie, pero aseguró que desde el momento que terminó las grabaciones soltó este proyecto, con todo y polémicas, por lo que ha decidido no hablar más de él.

Un encuentro más allá

Lucía Méndez presenta el show "Vedette". Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

Lucía Méndez también habló sobre la supuesta llamada de su amigo, el cantante y compositor Juan Gabriel (q.e.p.d.), la cual recibió durante las grabaciones de Siempre Reinas, y que la ha convencido de que el llamado "divo de Juárez" podría estar vivo.

"Cuando me dijo 'hola mija - soltó la carcajada - me tienes que ayudar', yo sí sentí que era Juan Gabriel, lo juro, yo no sé si está vivo o si fue una mala broma, pero la manera en que me habló a mí era Juan Gabriel; ahora, si es una imitación es perfecta, porque los que lo conocemos sabemos hasta cómo respira, cómo se ríe, cómo todo, entonces en el momento en que me habló yo me quedé en shock y tuve un descontrol emocional, porque para mí él fue alguien muy importante".

Pero mientras la verdad sale a la luz, Lucía le rendirá un homenaje dentro del espectáculo Vedette, que desde hace un año se presenta en el Foro Stelaris, del Hotel Fiesta Americana, y que comenzará una nueva etapa al tener invitados especiales, y comenzará precisamente con la protagonista de la telenovela Colorina (1980).

El director y creador de este show, Oscar Carapia, explicó que una de las razones por las que Lucía accedió a formar parte de este espectáculo, fue porque el formato le permite estar cerca del público, además de que se ha cuidado hasta el último detalle en el rediseño de Vedette, para que la cantante se sienta cómoda, así que habrá bloques temáticos donde ella cantará algunos de sus temas, luciendo un vestuario espectacular.

"Me siento con una responsabilidad muy grande, de que todo salga bien y triunfemos, me siento muy halagada con tanto talento que hay a mi alrededor, que sin eso tú no puedes solo, siempre es un equipo, siempre es alguien, un productor, un director, la música, son muchas cosas para que realmente puedas lograr un éxito y sola no puedes", dijo Méndez, quien subirá al escenario de este espectáculo del 3 al 25 de mayo.

