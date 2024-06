Ferka admite infidelidad de Jorge Losa, revela con quién y muestra prueba: "pensé que había encontrado a un gran hombre"

La historia de amor entre Ferka y Jorge Losa terminó. Los motivos no habían sido claramente revelados por los actores, sin embargo, la actriz decidió hablar y aclarar la situación confirmando que la causa del rompimiento fue por una infidelidad de Losa.

La química entre Ferka y Jorge fue innegable cuando formaron parte del reality "La casa de los famosos México", ahí ya eran pareja, sin embargo, hasta que ambos estuvieron fuera retomaron en serio el romance que ya llevaba varios meses.

Viajes juntos y la convivencia del español con el hijo de Ferka parecían ser indicios de que todo iba bien entre ellos, sin embargo, hace unos días confirmaron que ya no estaban juntos, y aunque no se reveló la razón, se dejó entrever que era porque el actor no estaba pasando por un buen momento familiar por la cáncer que padece su madre.

Ferka revela el nombre de la mujer que se metió en su relación

Ferka lo dijo, Jorge Losa le fue infiel y por eso decidió terminar su relación con él a pesar del amor que aún le tiene y de los planes que tenían juntos, así lo dijo al programa "Hoy Día" mientras la entrevistaron a su llega al espectáculo "Fuerza bruta".

Ahí Ferka admitió que la actriz y excuncursante de "Survivor México" Isis Serrath sí tuvo que ver con su rompimiento con Jorge, pues le cachó mensajes con ella y además se enteró que hasta salieron juntos.

Confesó que está en viviendo el duelo de su relación con Jorge, un cambio en su vida cuando las cosas parecían ir muy bien entre ellos y que existían planes a futuro.

"Mi vida cambió de un momento a otro, pensé que vivía un cuento de hadas, pensé que había encontrado a un gran hombre. mi compañero, mi amigo, le compartí mi vida, nos cambiamos a vivir juntos, dejé que conviviera con mi hijo, había muchos planes", admitió.

Cuando se le preguntó si la culpable había sido Isis Serrath, dijo:

"Me parece que no es una mujer respetuosa ni con los medios ni conmigo, ni con mi pareja, me parece que no hizo las cosas como debería de ser, tengo muy claro los códigos que establezco con mis parejas, me encanta la exclusividad, me encanta el amor certero, me encanta que no me oculten cosas y que no me vean la cara", expresó.

Isis Serrath fue cuestionada por los dichos de Ferka y niega que se haya involucrado con Jorge Losa, asegura que entre ellos sólo hay amistad.

Admitió que no sabe si entre ellos compartieron fotos íntimas, pues "son de esas fotos que se borran al momento"; puntualizó que existieron "mensajes que no me parecieron cool, al final de cuentas cada quién, también el otro lo permite".

Sobre cómo descubrió la infidelidad, reveló que primero empezó a tener sospechas y porque "se lo pedí que me lo enseñara" (el celular); Ferka

"Estoy dolida, lo amaba profundamente, creo que una mujer que se respeta así misma y dice cosas, hay que sostenerlas, yo siempre he estado a favor de la verdad, tengo pruebas, que no me busquen porque voy a sacar las pruebas", advirtió.

Ante la insistencia de la prensa, Ferka contó que una de las pruebas fue un recado que Isis Serrath le mandó a su ex Jorge Losa.

"Una amiga jamás mandaría una carta firmada como 'tu Isis'"; más tarde, Ferka compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una foto del recado que Isis le habría escrito a Jorge.

Ferka comparte prueba de la infidelidad de Jorge Losa con Isis Serrath

"¡Perfecto! Te encantan las pruebas. ¡Pues va! @SerrathOficial. No pienso hablar más del tema. Las 'amigas' no firman así una carta", concluyó.

