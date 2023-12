¿Qué opina Alessandra Rosaldo de las acusaciones de acoso sexual en contra de su padre?

Alessandra Rosaldo defenderá a su padre, Jaime Sánchez Rossaldo, contra viento y marea, pues luego de que fuera acusado por la actriz Elaine Haro de cometer acoso, espionaje, intimidaciones y conductas inapropiadas en contra de su persona, la cantante de Sentidos Opuestos asegura que se tratan de difamaciones de la joven para llamar la atención e impulsar su carrera, por lo que ella y su familia ya se preparan para abordar los señalamientos que han puesto en entredicho la reputación de su progenitor.

A mitades de noviembre, Elaine Haro, mejor conocida por su participación en "Ellas soy yo", la biosoerie de Gloria Trevi, contó que enfrentaba una situación muy complicada, luego de ser víctima de acoso y espionaje por parte de un integrante muy cercano a su equipo de trabajo y aunque no dio nombres, en ese momento expresó que en el caso estaba involucrado indirectamente el cantante Napoleón, a quien no llamó por su nombre si no por su apodo, denominándolo como "el Poeta de la canción", declaración que causó el desconcierto de sus seguidores.

"He estado viviendo una situación muy complicada, lamentablemente en los últimos días he sufrido acoso, espionaje e intimidaciones, entre otras conductas inapropiadas por parte de una persona muy cercana a mi equipo de trabajo", narraba en un video compartido en su cuenta de Instagram, el cual ya no aparece en su perfil.

A raíz de ese comunicado, a principios de este mes, la revista "TV Notas" publicó que una fuente cercana le había revelado qué persona había cometido la falta, asegurando que se trataba del padre de Alessandra, Jaime Sánchez Rossaldo que, por años, se ha dedicado a la representación de artistas en nuestro país.

De acuerdo con lo publicado, Sánchez Rossaldo se había puesto en contacto con Haro a través de las redes sociales, sin embargo, no lo habría hecho desde su propia cuenta o la de la agencia "Start, Talento y Arte", sino a través del perfil de Napoléon, pues supuestamente se habría hecho pasar por el cantante para persuadir a la joven para que comenzase a trabajar con él.

No fue sino hasta que Elaine y don Jaime se encontraron, luego de concertar una cita de trabajo, que la joven se habría percatado que no se trataba de Napoleón, sino de su mánager, que en ese momento le propuso convertirse en la artista que abriera los conciertos del cantante, pues cabe señalar que Haro, además de ser actriz, debutó en la música regional recientemente.

Fue así que supuestamente Sánchez Roossaldo y Haro, junto a su madre, habrían llegado al acuerdo de firmar con la agencia de talentos. Sin embargo, derivado de ese contrato habrían comenzado los problemas, pues la fuente aseguró a la revista que Jaime restringía los movimientos de la joven, y hasta enviaba a una persona de su confianza para que la acompañase a sus actividades, argumentando que era para salvaguardar su seguridad.

Esta situación -cuentan- habría tenido lugar cuando Elaine y su madre hicieron un viaje con el motivo del cumpleaños de la señora; la insistencia con que el mánager envió a una persona de su confianza generó dudas en las Haro y las habría puesto en alerta, ya que no sería la primera vez que la joven atravesaba problemas con sus representantes.

Tras hacer pública esta información, el padre de Alessandra negó las acusaciones y sugirió que tanto la madre como la hija tenían problemas mentales, pues a pesar de su corta edad, Elaine ya comenzaba a darse a conocer en el medio por su presunta actitud conflictiva.

"No se puede hablar con ella ni con la mamá, están mal de su cabecita, no sé qué pretenden, la señora ha de pensar que con eso va a ganar más..., siempre la tratamos bien (y) esta vez no me voy a quedar callado, la gente tiene que escarmentar”, por lo que destacó que llevará a cabo una contrademanda.

En este sentido, su hija Alessandra pone las manos al fuego por su padre, así lo afirmó durante su paso por la presentación de la última temporada de "De viaje con los Derbez", pues destacó que tanto ella y como sus hermanas han estado al pie del cañón para demostrarle a don Jaime que lo apoyan incondicionalmente y confían en su inocencia.

"Mis hermanas y yo estamos con mi papá al cien por ciento y, lo único que te puedo decir, es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención, de hecho estuve ayer con él, todo el día, y él sabe que estamos la familia completa, el amor de las hijas a mi mamá y a mi papá está intacto (y) no quiero hablar de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir", expresó.

Por su lado Eugenio Derbez no quiso hablar mucho del tema, pero sí compartió la idea de su esposa, al sugerir que se tratan de señalamientos de personas que quieren darse a conocer mediante polémicas.

"No es mi tema y no quiero darle publicidad a la gente porque no, no... quieren hacer ruido donde no lo hay", dijo el actor.

melc