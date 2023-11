Actriz de bioserie de Gloria Trevi denuncia acoso de un miembro de su equipo de trabajo

Elaine Haro publicó un video ayer donde da a conocer la complicada situación que vive desde hace unas semanas, debido a que expresa que ha sido víctima de acoso, espionaje e intimidaciones de una persona que forma parte de su equipo de trabajo. Por esta situación la joven actriz destacó que hoy lanzará un comunicado en el que detallará cómo sucedieron los hechos.

Pese a que la actriz de 20 años debutó en la pantalla chica desde 2017, es hasta ahora que comienza a ser mayormente identificada por el público, debido a su aparición en la bioserie de Gloria Trevi "Ellas soy yo", en la que da vida a Nayeli, el personaje que retrata a Aline Hernández, una de las jóvenes que, en la vida real, contrajo matrimonio con Sergio Andrade cuando todavía era menor de edad y una de las primeras en acusar al productor musical, a través de los medios de comunicación y en la publicación del libro "La gloria por el infierno" (1997).

Lee también: Serie de Gloria Trevi "Ellas soy yo", está transformado familias, asegura Carla Estrada

La joven es muy activa en sus redes sociales, así como lo es en su vida laboral, pues recientemente debutó como cantante en el género regional mexicano, del mismo modo que emprendió como empresaria al lanzar su línea de ropa "Lima-Limón". De esta manera, Elaine ha ampliado el número de público que la conoce, pues cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, motivo por el cual, cuando publicó el video de su denuncia, obtuvo el apoyo de sus fans que mostraron su sorpresa al escuchar su testimonio.

"He estado viviendo una situación muy complicada, lamentablemente en los últimos días he sufrido acoso, espionaje, intimidaciones entre otras conductas inapropiadas por parte de una persona muy cercana a mi equipo de trabajo, estén pendientes porque el día de mañana publicaré un comunicado oficial, 15 de noviembre, de los hechos y del grupo de responsables", expresó en el video.

Sin embargo, la actriz causó intriga cuando mencionó que "el Poeta de la canción" había sido involucrado en esta situación sin su consentimiento, pero no dejó claro a qué personalidad se refería y si se trataba de algún cantante que sea apodado de ese modo.

Lee también: ¿Quién es quién en la bioserie de Gloria Trevi: “Ellas soy yo?

A poco de que subiera este video, algunas de sus amistades del medio le manifestaron su solidaridad en los comentarios de la publicación, como fue el caso del cantante de regional Fer Corona, la actriz Marijo Mariscal, con quien compartió reparto en la bioserie, y las actrices Daniela Martínez Caballero, Jackie Sauza, Pao Durasso y el músico e hijo de Susana Zavaleta, Matías Gruener.

Esta no es la primera vez que Elaine atraviesa un problema de abuso, pues hace unos meses reveló que su exmanager Rulo Sker le impidió interpretar una canción arriba del escenario, arrebatándole el micrófono, durante un evento organizado por Bandamax, debido a que se trataba de una composición suya y le advirtió que no le volvería a permitir que cantara sus canciones, sin embargo, la joven aclaró que no se trató de un abuso de tipo sexual, sino laboral y negó que hubieran sostenido una relación amorosa mientras que trabajaron juntos, como llegó a especularse.

Lee también: Serie de Gloria Trevi debuta con 6.3 millones de espectadores por Las Estrellas

"Sí lo quiero aclarar, creo que es un punto muy importante aclarar que esa persona sólo fue una relación laboral, nada más trabajo, muchas personas empezaron a decir que abuso sexual y todo eso y no, y lo voy a aclarar no por la persona, sino porque es un tema que yo respeto demasiado y no quiero jugar con eso. Lo mío no fue abuso sexual, lo mío fue una falta de respeto a mi carrera, a mí, y de que no lo hizo de manera adecuada, él no me lo pudo haber dicho abajo, porque al momento de quitarme el micrófono no fue correcto y sí, me espanté, fue un momento fuerte", contó en "La esquina de las primicias".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc