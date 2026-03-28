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y Alessandra Rosaldo celebraron dos décadas de amor, 20 años desde que se enamoraron, y lo hicieron con un emotivo video que compartieron en redes sociales, el cual conjunta algunas de sus mejores fotos, pero entre las felicitaciones, una llamó la atención, la de la actriz Consuelo Duval.

"27 de marzo. 20 años juntos", se lee en el video; el actor y la cantante se casaron el 7 de julio de 2012, pero su relación empezó mucho tiempo atrás, de hecho, la integrante de Sentidos Opuestos ha declarado en varias ocasiones que ella terminó´la relación porque Eugenio no se animaba a dar el siguiente paso.

Tras varios años de novios y después de un truene temporal, Eugenio le pidió matrimonio a Alessandra de una manera muy original, llegando montado a caballo y disfrazado de príncipe.

Tienen una hija en común llamada Aitana Derbez, quien nació el 4 de agosto de 2014; Derbez es además papá de Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Lee también:

Eugenio Derbez posa junto a sus hijos José Eduardo, Aislinn y Aitana, así como con su esposa Alessandra Rosaldo. Foto: Instagram
Eugenio Derbez posa junto a sus hijos José Eduardo, Aislinn y Aitana, así como con su esposa Alessandra Rosaldo. Foto: Instagram

El "otro amor" de Derbez aparece

Consuelo Duval, quien es el "otro amor" de Eugenio Derbez, en "La familia P.Luche", no se quedó callada ante el momento de amor de la pareja, y dejó su comentario en la publicación.

"FAN DE SU RELACIÓN (ácaro de colchón de hotel de paso)", se lee.

La frase remite a la cantante Ángela Aguilar, quien la utilizó en una publicación de la argentina Cazzu en la que aparecía con Christian Nodal, hoy esposo de la hija de Pepe Aguilar.

Lee también:

Consuelo Duval y Eugenio Derbez. Foto: Instagram
Consuelo Duval y Eugenio Derbez. Foto: Instagram

Los cibernautas se sumaron al cotorreo y escribieron comentarios como estos:

"Federica no va a soportar que andes subiendo este reel de tu otro matrimonio Ludovico P. Luche jajajajajaja". "Concuelo Duval, en estos tiempos convulsos, da mucha vida poder reír con un comentario así!! Gracias, Federica!!".

rad

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