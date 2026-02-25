Más Información

A le cambió la vida cuando debutó como abuelo en 2018, cuando nació Kailani Ochmann Derbez, fruto de la relación entre los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, así lo confesó el actor a propósito del cumpleaños número ocho de su nieta.

Eugenio tiene cuatro hijos que se desarrollan en el ambiente artístico, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez, su hija menor, fruto de su actual matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo.

Derbez tiene dos nitas, Kailani,hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay; como parte de la celebración por el cumpleaños de Kailani, Eugenio confesó que su vida cambió drásticamente, pues dejaron de verlo como "joven" y lo empezaron a ver como un señor.

Eugenio Derbez debutó como abuelo con el nacimeinto de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.
Eugenio Derbez debutó como abuelo con el nacimeinto de Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

"Hoy, mi nieta Kai cumple años. Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme 'bro' y ahora me dicen 'Don'", confesó.

Sin embargo, reveló que no le importa que el consto de convertirse en abuelo de Kailani sea, además, que le den la antes llamada credencial del Insen, ahora llamada credencial del INAPAM.

"Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai… ¡que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN!¡Feliz cumpleaños, mi niña!", escribió junto a varias fotografías de cuando Kailani era más pequeña.

