La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Ceylán, en la colonia Euzkadi, alcaldía Azcapotzalco, la primera que cuenta con una escuela de robótica denominada Robotopia, donde niños y jóvenes podrán acceder a clases gratuitas de tecnología e inteligencia artificial.

Tras un recorrido que se extendió por más de una hora en el predio lineal de casi 30 mil metros cuadrados, la mandataria resaltó que esta Utopía —la segunda de 100 a las que se comprometió— cuenta con 50 espacios donde se ofrecen distintos servicios, que van desde lavandería y comedor público, como parte del Sistema Público de Cuidados, hasta pista de patinaje y espacios para practicar deporte.

En la escuela de robótica, Brugada Molina y la cantante Lila Downs bailaron con un robot humanoide de tecnología china, que mostró sus mejores pasos.

La Utopía cuenta con una alberca semiolímpica con medidas profesionales, resaltó el titular de la Sobse, Raúl Basulto. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En el marco del Día del Niño y la Niña, destacó que uno de sus objetivos es que las Utopías cuenten con las 46 disciplinas que se califican en las Olimpiadas, para que niñas y niños puedan aprender y practicar cualquier deporte.

El espacio beneficiará a unos 53 mil 993 habitantes de las colonias Potrero del Llano, Jardines de Ceylán, Las Salinas y Pro Hogar 2.

Tras el corte de listón que marcó la apertura oficial de la Utopía, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, destacó que la Utopía cuenta con una alberca semiolímpica con medidas profesionales, así como dos canchas de futbol, dos de squash y un gimnasio, pista de patinaje y otra de tartán.

El espacio también cuenta con un Centro y Desarrollo de Cuidado Infantil —uno de los 200 que prometió abrir la jefa de Gobierno—, así como un espacio de atención para adultos mayores, entre otros servicios que forman parte del Sistema Público de Cuidados

En la inauguración, el representante de la UNICEF en México, Luis Fernando Carrera, dijo que se hará una valoración con la Oficina de Evaluación de la Ciudad, “para demostrar el impacto” que tiene la niñez respecto a estas Utopías.