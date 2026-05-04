César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), adelantó que esta semana se estará monitoreando de las estaciones que venden diésel para que cumplan con el acuerdo que firmó el gobierno con el sector gasolinero para que el costo por litro llegue a 27 pesos.

En conferencia de prensa matutina presidencial, el titular de Profeco recordó que desde el viernes pasado está vigente el acuerdo para reducir comisiones en pagos con tarjeta de débito, crédito y vales.

“El 28 de abril, la Presidenta de México acordó con el sector gasolinero reducir el precio del diésel. La meta es que durante esta semana el costo por litro, vaya disminuyendo hasta llegar a 27 pesos por litro. Se va a monitorear el cumplimiento en las estaciones de servicio; también destacar que desde el viernes pasado está vigente el acuerdo para reducir comisiones en pago con tarjeta de débito, crédito y vales.

“Entonces vamos a estar monitoreando durante toda esta semana la implementación de esta estrategia para la disminución del precio del diésel”.

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El pasado 28 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó con el sector gasolinero reducir el precio del diésel. La meta, indicó, es que a lo largo de esta semana el costo por litro llegue a los 27 pesos.

En Palacio Nacional, el titular de Profeco indicó que un monitoreo hecho al 3 de mayo se encontró que el 76.47% de las estaciones venden el litro del diésel por debajo de los 28.8 pesos; el 6.53% de las estaciones lo venden entre 28.29 y 28.50 pesos; y el 17% "que se siguen volando la barda” al vender el litro del diésel en 28.51 pesos o más.

Adelantó que el próximo lunes presentará el porcentaje de cumplimiento ya hacia los 27 pesos por litro como acordó la presidenta de la República con el sector gasolinero.

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