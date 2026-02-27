En la Casa Azul, el antiguo hogar de Frida Kahlo y Diego Rivera, lugar que se convirtió en museo cuatro años después de la muerte de la artista en 1954, la conductora Andrea Legarreta y su novio, el coach y conductor Luis Carlos Origel posaron en románticas fotos como parte de una escapada en familia, Mía y Nina, las hijas de Andrea, también los acompañaron.

Después de que Legarreta confirmara que tiene un romance con el sobrino de Pepillo Origel, la pareja se ha mostrado cada vez más abierta ante el público, incluyendo los coqueteos cuando coinciden en el matutino de Televisa.

Luis Carlos ha dicho ante la prensa que se lleva muy bien con las hijas de su novia, y que también hay una buena relación con Erik Rubín, con quien Andrea estuvo casada por 22 años.

Legarreta ha confesado que está enamorada e ilusionada tras casi tres años de hacer pública su separación con Erik, el padre de sus hijas; tanto Mía como Nina, han externado que si su madre es feliz, ellas también lo serán, por lo que la relación con Luis Carlos, a quien conocen desde hace años, es muy buena.

"Turisteando en azul…CDMX… La casa azul Museo Frida Kahlo en Coyoacán y el restaurante Azul Histórico en el centro de la ciudad… En la casa de Frida el arte, la historia, el amor y la sensibilidad están a flor de piel… Es FASCINANTE", escribió la conductora, y compartió una foto en la que aparece abrazada de Luis Carlos.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, posan enamorados en la Casa Azul. Foto: Instagram andrealegarreta

La escapada familiar también incluyó la visita a un restaurante ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México; Legarreta se dijo encantada y complacida con el momento en el que no faltó la buena comida, las conversaciones y el amor.

Andrea Legarreta, feliz junto a sus hijas Mía y Nina, y con su novio Luis Carlos Origel.

"Y el restaurante Azul histórico es toda una EXQUISITA experiencia de nuestra gastronomía… Mi admirado chef zurita, cuida cada detalle y hace de cada platillo un delicioso homenaje a nuestro México. Los sabores, la atención y la belleza del lugar lo hacen verdaderamente IMPERDIBLE. Y si sumamos la deliciosa compañía, conversaciones y amor, todo se resume a un día perfecto e inolvidable. Gracias infinitas @chefzurita por tantas atenciones. Te quiero. Gracias a la gente del Museo de Frida por todo".

Recientemente, Luis Carlos Origel, quien es 21 años menor que Andrea Legarreta, fue cuestionado sobre si hay planes de boda, y aunque dijo que por el momento están disfrutando, no descartó la idea de dar los siguientes pasos con la conductora de "Hoy".

