Andrea Legarreta dejó atrás la discreción sobre su noviazgo con el coach Luis Carlos Origel, menor que ella 21 años, la conductora de "Hoy" ya no se esconde y presume lo enamorada y feliz que se encuentra tras separarse hace tres años de Erik Rubín, su esposo por 22 años, y con quien tiene dos hijas, Mía y Nina.

Legarreta confirmó su relación con el sobrino de Pepillo Origel hace unas semanas, cuando Luis Carlos estuvo en el matutino de Televisa en una dinámica junto a Andrea, el momento dio de qué hablar porque sus compañeros sacaron a relucir que entre ambos había algo más que una amistad.

Andrea confirmó la relación y dijo que se encontraba muy feliz e ilusionada, dijo también que tanto sus hijas como su expareja estaban al tanto y ya hasta convivían con Luis Carlos, pues es un viejo amigo de la familia.

Tanto Mía como Nina han dicho a la prensa que están felices con la pareja de su madre, a quien apoyan en cualquier decisión que tome sobre su vida.

Andrea Legarreta comparte álbum de amor con Luis Carlos

Entre sonrisas, besos, abrazos y confesiones de amor, fue como Andrea Legarreta compartió el momento romántico que vivió con su pareja, Luis Carlos Origel, quien respondió a llamado de la también actriz en redes.

"Nuestra vida… Nuestros instantes… Así… Un día a la vez… Tú y yo…", escribió Legarreta para acompañar tres fotos junto a su pareja, quien no se quedó atrás con y le respondió:

"¡Así… tú y yo!".

Andrea Legarreta comparte foto con su novio Luis Carlos Origel.

La conductora acompañó las instantáneas con un par de reflexiones, una sobre la importancia de disfrutar los momentos de la vida:

"La vida es ahora. Es no dejar nada para después. Es reír, llorar, sanar, reconstruir, crear, crecer, coincidir, conectar, empatizar y compartir. Es sentir, soñar, decir, demostrar, confiar, conocer, viajar, placer y descubrir. Es abrazar, mirar, besar, disfrutar, cuidar y querer. Pero, por encima de todo, la vida es vivir. Así que hazlo lo más feliz que puedas. Y hazlo ya. Y siempre".

Andrea Legarreta, enamorada de Luis Carlos Origel, 21 años menor que ella.

Y la otra sobre la necesidad de vivir la vida con intensidad, de volver a solar, de reír y de hacer todo lo que alegre el corazón.

"Vive la vida intensamente. No dejes de soñar, de querer, de reír, de emocionarte e ilusionarte por todo lo que ponga tu alma ardiendo y tu corazón llenito. O vives con intensidad la vida, o estás perdido", se lee.

Aunque Andrea confirmó su relación con Luis Carlos el pasado 14 de enero, versiones aseguran que ya llevan saliendo desde hace tiempo atrás; Legarreta confesó que no se animaba a dar el paso, pues estuvo muy triste por la ruptura cono Erik, sin embargo, "algo pasó" y decidió animarse a vivir una nueva historia de amor.

rad