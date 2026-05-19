El pleno del Congreso local expidió la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores de la Ciudad de México para reconocer a las abejas y otras especies de polinizadores, como especies de protección prioritaria en virtud de su valor ecológico, su papel esencial en la conservación de la biodiversidad, su función como agentes de polinización y su interacción con los sistemas agrícolas, silvícolas y urbanos.

Asimismo, se busca proteger prioritariamente los hábitats, ecosistemas y apiarios donde habitan poblaciones de abejas y otros polinizadores; promover la restauración ecológica, la creación de áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y el ordenamiento territorial que garantice la viabilidad ecológica y productiva de la actividad apícola.

Esta reforma prohíbe, entre otras cosas, el uso de plaguicidas, agroquímicos y sustancias químicas sintéticas que se identifiquen como altamente peligrosas para los polinizadores, incluyendo neonicotinoides y fipronil.

Se busca proteger prioritariamente los hábitats, ecosistemas y apiarios donde habitan poblaciones de abejas y otros polinizadores. Foto: Canva

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Asimismo, se precisa que el rescate y manejo de enjambres de abejas que se localicen en espacios públicos, privados o comunitarios de zonas urbanas o rurales de la Ciudad de México, y que representen un riesgo para la seguridad de las personas, será considerado de utilidad pública y de interés social, y se llevará a cabo con criterios de protección civil, conservación de la biodiversidad y bienestar animal.

“El Heroico Cuerpo de Bomberos, en caso de emergencia, podrá intervenir directamente para garantizar la seguridad de la población. Cuando sea viable, deberá privilegiarse el rescate del enjambre y su canalización a instituciones gubernamentales, personas u organizaciones capacitadas para su manejo”, se señala.

De igual forma, se precisa que la Ciudad de México contará con un Padrón Apícola oficial, administrado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en coordinación con las autoridades agropecuarias y sanitarias competentes, con el objeto de registrar, ordenar, monitorear y fortalecer la actividad apícola en el territorio capitalino.

Se precisa que la Ciudad de México contará con un Padrón Apícola oficial, administrado por la Secretaría del Medio Ambiente. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Al fundamentar el dictamen, el diputado local de Morena, Paulo García, resaltó que esta nueva ley establece la protección de insectos y animales polinizadores. Además, se determinan sanciones para quien dañe enjambres o use plaguicidas peligrosos en el proceso de producción de la apicultura.

Resaltó que esta norma reconoce la apicultura como una actividad productiva y se determinan aspectos fundamentales para su desarrollo y protección. Esto, precisó, al equiparar el robo de abejas con el de ganado; se crean santuarios de polinización y se blinda el programa denominado Jardines de Polinización.

Al respecto, la diputada Elvia Estrada indicó que la Sedema deberá promover incentivos para conservar los polinizadores, ya que el 75% de los cultivos alimentarios en el mundo dependen de éstos.

El diputado local Paulo García resaltó que esta norma reconoce la apicultura como una actividad productiva. Foto: Pexels

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“Buena parte de lo que comemos, frutas, verduras y semillas, no existirían sin los polinizadores. Sin embargo, las tasas de extinción de las abejas son hasta hoy mil veces mayor de lo normal. México tiene más de dos mil especies de abejas; somos el segundo país con mayor diversidad y no teníamos una ley local que las protegiera”, subrayó.

vr/cr