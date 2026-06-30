Pachuca.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a un sujeto identificado con los alias de “El Bebote” o “El Gusano”, considerado un objetivo prioritario por las autoridades, al ser señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado y estar presuntamente vinculado con hechos delictivos de alto impacto.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, trabajos de inteligencia e investigación permitieron la detención del individuo, a quien las autoridades consideran uno de los principales generadores de violencia en la región de Tula.

Se informó que “El Bebote” se desplazaba a bordo de una camioneta con vidrios polarizados a la altura de la colonia El Carmen, en el municipio de Tula. Agentes estatales ubicaron la unidad al circular a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión localizaron un arma corta, cartuchos útiles y 316 dosis de presunta droga sintética.

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Además, las autoridades señalaron que el detenido portaba 166 dosis de presunta cocaína y 150 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana.

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El sujeto, junto con la camioneta y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que mantiene presencia operativa en la región mediante acciones de inteligencia, vigilancia y patrullajes, con el propósito de inhibir la operación de grupos delictivos y atender situaciones de riesgo para la población.

La zona sur de Hidalgo es considerada una de las regiones con mayor incidencia delictiva del estado, debido a la presencia de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios dolosos, narcomenudeo y robo de hidrocarburo, actividades que afectan a más de una decena de municipios de esa región.

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