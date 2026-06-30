Monterrey. – Una persecución y posterior intercambio de disparos en la colonia Villanova, en García, terminó con cuatro elementos de la Policía municipal lesionados y un hombre muerto la noche del lunes.

El operativo desplegado en el sector generó alarma entre los habitantes debido a las numerosas detonaciones que se escucharon en la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas sobre la calle Villa Parma, en el sector Nogal. De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales realizaban labores relacionadas con la ubicación de un sospechoso cuando fueron atacados a balazos desde una vivienda.

Los uniformados repelieron la agresión y solicitaron apoyo.

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Según la información preliminar, el presunto atacante intentó huir del inmueble, pero murió durante la intervención de los policías.

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Paramédicos de Protección Civil atendieron a los cuatro elementos lesionados y los trasladaron a un hospital privado del municipio.

Más tarde, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó en redes sociales que el hombre abatido era considerado un presunto generador de violencia y aseguró que los oficiales se encontraban estables y fuera de peligro.

Tras el enfrentamiento, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mantuvieron un operativo en la zona.

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