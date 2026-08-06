La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció una nueva convocatoria para el programa Seguro de Desempleo, que otorga un apoyo económico de 3 mil 566.22 pesos mensuales, por hasta tres meses.

Esta iniciativa social impulsada por el Gobierno Federal está dirigido a personas que perdieron su empleo formal de manera involuntaria y buscan un apoyo económico temporal mientras se reincorporan al mercado laboral.

Además de brindar un subsidio temporal, este programa ofrece herramientas de capacitación y vinculación laboral, para facilitar el regreso al mercado de trabajo formal, fungiendo como un sistema de protección social para el sector trabajador.

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Foto: iStock

¿Cuándo abrirá la próxima convocatoria?

De acuerdo con la convocatoria, el registro en línea abrirá el próximo martes 11 de agosto, a partir de las 00:00 horas y permanecerá disponible hasta las 23:59 horas del mismo día.

El trámite se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital oficial del programa y será necesario ingresar con una cuenta Llave CDMX.

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¿Quiénes podrán solicitar el apoyo?

El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser residentes de la Ciudad de México.

Tener entre 18 y 64 años con 9 meses al momento de realizar la solicitud.

Haber perdido su empleo formal por causas ajenas a su voluntad.

por causas ajenas a su voluntad. No recibir otro apoyo económico similar otorgado por el Gobierno de la CDMX.

Haber laborado en un empleo formal en la CDMX durante al menos seis meses. Y haberlo perdido a partir del 1° de enero de 2023.

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¿Qué documentos se necesitan?

Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación digitalizada para completar el registro:

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Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Documento que acredite la pérdida del empleo.

Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad, cuando sean requeridas por la convocatoria.

¿Dónde y cómo realizar el registro?

El trámite se realiza únicamente en la plataforma oficial del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, donde los solicitantes deberán iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX, llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

Las autoridades recomendaron preparar con anticipación los documentos, ya que el registro estará habilitado únicamente durante la fecha establecida en la convocatoria y la recepción de solicitudes estará sujeta a las reglas de operación vigentes.

También puedes unirte al subprograma "Seguro de Desempleo del Bienestar", dirigido a aquellas personas trabajadoras que no cuentan con los documentos para demostrar la pérdida del empleo. Esta iniciativa ofrece 3 mil 300.53 pesos.

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