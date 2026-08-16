Un video de Rodolfo "Fofo" Márquez publicado recientemente en sus redes sociales provocó dudas entre sus seguidores sobre si el influencer ya salió de prisión.

El influencer pasará 17 años y seis meses en el penal de Barrientos en Tlalnepantla de Baz. Foto: Especial

En el clip, el creador de contenido apareció realizando un conocido "room tour", formato en el que mostró a sus seguidores cómo es su habitación y qué objetos tiene dentro.

“Que rollo ahijados, hoy les voy a dar un room tour por mis aposentos”, se le escucha decir al inicio de la grabación.

A lo largo del video, el influencer enseñó su colección de champagne, su cuarto de videojuegos, las placas que YouTube le otorgó por subir contenido a la plataforma y parte de su closet.

También mostró el baño que tenía dentro de su habitación, equipado incluso con un jacuzzi.

¿Fofo Márquez ya salió de prisión?

Sin embargo, las imágenes no son recientes. Aunque el video volvió a circular y generó especulaciones, Rodolfo sigue en prisión.

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El contenido corresponde a una grabación realizada en 2020 y simplemente fue publicado nuevamente en sus redes. Por esta razón, no representan una aparición reciente del influencer ni significan que haya recuperado su libertad.

Cabe recalcar que, no es la única publicación que ha aparecido recientemente en sus cuentas. En Facebook, por ejemplo, suelen compartirse memes relacionados con su situación.

Uno de los más recientes muestra al influencer, en tono irónico, dentro de un bote, haciendo referencia a que continúa en prisión.

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Como era de esperarse, la publicación se volvió viral, donde usuarios dejaron comentarios como:

“Arma uno así desde reclusorio”.

“Ese we anda libre, ya lo vieron en Acapulco”.

“¿Ya salió del tambo?”.

“Lo tenías todo y... lo dejaste ir”.

¿Dónde está preso Fofo Márquez?

Actualmente, Fofo Márquez se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en el Estado de México.

El creador de contenido cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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Buscan vincular a proceso a Fofo Márquez por golpear a mujer en Naucalpan. Foto: Especial

Su defensa ha presentado distintos recursos y ha buscado alternativas legales para modificar su situación. Sin embargo, hasta ahora ninguno de estos procedimientos ha conseguido que el influencer abandone el penal.

Por ello, pese a que sus redes sociales continúan teniendo actividad, Fofo Márquez permanece privado de la libertad.

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