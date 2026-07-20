[Publicidad]
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El sismo magnitud 7.4 registrado el pasado viernes en Chiapas causó daños en la infraestructura de 17 municipios, de acuerdo con la información actualizada del Centro de Monitoreo de la Secretaría Estatal de Protección Civil.
El Sistema Estatal de Protección Civil informó que resultaron afectados los municipios de Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo.
Asimismo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.
Lee también Incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas; Pemex reporta que no hubo lesionados
El sismo dañó 389 casas, 22 casas de ellas quedaron inhabitables y una colapsada; en el sector Salud, hay tres hospitales afectados y una unidad médica afectadas.
Así como daños en la jurisdicción sanitaria No. VIII, que involucran dos casas de salud y dos unidades del IMSS- Bienestar dañados.
[Publicidad]
El sismo afectó 25 escuelas y 25 inmuebles públicos más en varios municipios.
Dependencias gubernamentales atienden las zonas afectadas y realizan la evaluación física de los inmuebles para garantizar la seguridad de la población.
Violencia golpea Mazatlán; asesinan a motociclista y militares aseguran explosivos tras ataque armado
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Morena CDMX acusa de "hipocresía y cinismo" a MC por señalar desvío de recursos; defiende obras hidráulicas
Estados
Nueva revisión sorpresa en penal de Culiacán; autoridades aseguran celulares y cámaras de vigilancia
Universal Deportes
A días de los Juegos Centroamericanos, atletas mexicanos desconocen si habrá estímulos económicos
Estados
FIFA Fan Festival Nuevo León reúne a 2.5 millones de personas; evento deja un legado histórico
La Roja
Localizan un cuerpo en estado de descomposición en el Hotel Nueva Castilla de Nuevo León
Viral
Daniel Ortega descarta que se celebren nuevas elecciones en Nicaragua, busca frenar a la oposición
Espectáculos
¡Mano dentro del área! Captan a Kylian Mbappé y Ester Expósito más cariñosos de lo normal
La Roja
Le tocó magia negra: Se echan a santero en Naucalpan, fingieron ser pasajeros y lo acribillaron