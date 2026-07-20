TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El sismo magnitud 7.4 registrado el pasado viernes en Chiapas causó daños en la infraestructura de 17 municipios, de acuerdo con la información actualizada del Centro de Monitoreo de la Secretaría Estatal de Protección Civil.

El Sistema Estatal de Protección Civil informó que resultaron afectados los municipios de Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo.

Asimismo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

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El sismo dañó 389 casas, 22 casas de ellas quedaron inhabitables y una colapsada; en el sector Salud, hay tres hospitales afectados y una unidad médica afectadas.

Así como daños en la jurisdicción sanitaria No. VIII, que involucran dos casas de salud y dos unidades del IMSS- Bienestar dañados.

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El sismo afectó 25 escuelas y 25 inmuebles públicos más en varios municipios.

Dependencias gubernamentales atienden las zonas afectadas y realizan la evaluación física de los inmuebles para garantizar la seguridad de la población.

dmrr