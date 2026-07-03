Las lluvias traen consigo una de las temporadas más ricas de año, la temporada de elotes. En la Ciudad de México, las alcaldías productoras de maíz, como Tláhuac, Tlalpan o Milpa Alta, se alistan para vender sus elotes y productos derivados de maíz, así como las ferias dedicadas a este alimento.

Una de las primeras alcaldías en anunciar su feria es Tláhuac, que llevará a cabo la edición 2026 se su tradicional Feria del Elote y la Tortilla en el pueblo originario San Juan Ixtayopan. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Además de elotes cocidos o esquites, podrás encontrar una gran variedad de preparaciones. Foto: María Hdz. El Universal

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¿Cuándo y dónde será la Feria del Elote y la Tortilla 2026 de Tláhuac?

La Feria del Elote y la Tortilla 2026 se llevará a cabo del 8 al 16 de agosto en el pueblo de San Juan Ixtayopan, localidad que se alista para recibir a locales y visitantes, quienes podrán degustar no solamente elotes cocidos, sino otras preparaciones derivadas del maíz como tortillas, pan de elote, esquites, pays, atole, chileatole y mucho más.

De igual manera, habrá antojitos tradicionales, venta de productos locales y música en vivo, todo en un ambiente familiar. La Feria se llevará a cabo en la Plaza de la Igualdad de San Juan Ixtayopan, arrancando actividades alrededor del medio día y extendiéndose a la tarde-noche.

La entrada es gratuita, por lo que solamente tendrás que considerar el gasto en alimentos, productos, bebidas o artesanías que desees adquirir.

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Esta es la edición número 33 de la Feria. Foto: FB Tláhuac, Renace para tu Bienestar

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