En las últimas horas, el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, ha cobrado aún más relevancia por el posible cambio de horario que sufriría para este domingo 5 de julio y las razones detrás de esa decisión.

EL UNIVERSAL Deportes pudo constatar, con diversas fuentes, que el encuentro, originalmente programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), sería reprogramado para las 12:00 horas, aunque la FIFA todavía no ha hecho el anuncio oficial.

De igual forma, existen tres factores que habrían llevado al organismo rector del futbol mundial, en conjunto con las autoridades del país anfitrión, a considerar esta modificación.

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Las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Condiciones climatológicas

Este es el factor que más preocupa a la organización, ya que para el domingo se pronostican tormentas eléctricas, como ocurrió el martes durante el partido entre México y Ecuador, situación que provocó un retraso en el inicio del encuentro.

Bajo ese contexto, la FIFA adelantaría el horario del partido para reducir el riesgo de una suspensión o demora y evitar afectaciones tanto para los futbolistas como para los aficionados.

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Se retrasa el partido de México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México - Foto: Especial

Horario estelar en Inglaterra

Además del factor climatológico, el cambio también beneficiaría a la propia FIFA y a los aficionados ingleses que siguen el Mundial desde Reino Unido.

Con el horario original, el partido comenzaría a la 1:00 de la madrugada en Inglaterra. En cambio, si se disputa al mediodía en México, el silbatazo inicial sería a las 19:00 horas en territorio británico, una franja considerada estelar para eventos deportivos de gran audiencia.

Petición del Gobierno

La tercera razón habría sido una solicitud del gobierno capitalino con el objetivo de regular los festejos que podrían desatarse en caso de una victoria de la Selección Mexicana.

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Cabe recordar que, tras el triunfo frente a Ecuador, poco más de un millón de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, también se registraron cuatro muertes relacionadas con las celebraciones. Ese último antecedente sería uno de los principales motivos para evitar festejos durante la noche, como ocurrió el martes.