La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y directivos de la compañía Regal Nexford acordaron contribuir al crecimiento aeroespacial en dicha entidad.

Durante una reunión celebrada en la Feria Aeroespacial Farnborough, la mandataria estatal dialogó con el vicepresidente ejecutivo de esta empresa, Kevin Longoria; el presidente de soluciones aeroespaciales, Weldon Abbott; y la vicepresidenta de cumplimiento en materia de comercio, asuntos gubernamentales y sostenibilidad, Allison Maginot.

En su junta, dieron seguimiento al acompañamiento, a la asesoría jurídica y a los incentivos brindados por el gobierno chihuahuense a Regal Nexford con el fin de garantizar el funcionamiento de dos plantas, localizadas en el Parque Industrial BAFAR.

Lee también Gobierno de Chihuahua defiende la Torre Centinela; afirma que fortalecerá la seguridad en los 67 municipios

Campos escuchó las inquietudes de los directivos acerca de aspectos que podrían atenderse en este estado para expandir operaciones y crear más empleos.

"La confianza que han depositado en nosotros es nuestro compromiso para seguir cumpliendo. Este es un claro ejemplo de lo que en esta administración buscamos contruir: Certeza legal y confianza en sus inversiores", afirmó la gobernadora de Chihuahua.

[Publicidad]

A partir de 2024, año en el cual comenzó operaciones en dicha entidad, Regal Nexford ha invertido 13.8 millones de dólares (mdd) con las finalidades de abrir la división aeroespacial y la división Power, lo que ha creado casi 200 empleos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc