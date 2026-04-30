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La fiebre futbolera llegará a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con 18 festivales que habilitará la administración capitalina, donde capitalinos podrán disfrutar de los partidos en lugares como la Central de Abasto y Plaza Garibaldi, en ambiente familiar y sin venta de alcohol.
En cada uno de los festivales, se instalarán pantallas gigantes, así como una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En siete de los 18 festivales, se transmitirán los 104 partidos del Mundial, mientras que en los 11 restantes, solamente serán algunos, como los partidos de la Selección Mexicana.
El Parque La Bombilla, Parque Tezozomoc, Deportivo Hermanos Galeana, la Central de Abasto y la Utopía Meyehualco, serán algunas de las sedes de estos festivales.
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