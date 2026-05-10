Liga MX: Chivas vs Tigres - EN VIVO - Vuelta - Cuartos de Final - Clausura 2026

Después de la turbulenta semana que se vivió en Verde Valle, las Chivas vuelven a entrar en acción para buscar su clasificación a las semifinales del Clausura 2026.

Sin embargo, el Rebaño tiene una misión bastante complicada porque necesita revertir el marcador del partido de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio Universitario.

La semana pasada, el equipo de Gabriel Milito se llevó una dolorosa derrota (3-1) en su visita al Volcán, por lo que ahora está obligado a ganar por dos goles, pero ya no puede recibir más, si es que quiere avanzar a la antesala de la final.

A pesar de que la escuadra rojiblanca se había ido al frente en el marcador, gracias a la anotación de Ricardo Marín, no supieron aumentar, ni mucho menos conversar la ventaja y se comieron tres.

Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez fueron sus verdugos y provocaron que la eliminatoria esté bastante encaminada.

Aunque, Guido Pizarro y sus dirigidos llegan con el desgaste de haber jugado entre semana, por lo que no podrían encontrarse al 100% físicamente.

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El martes, la escuadra auriazul derrotó (1-0) al Nashville SC en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y amarró su clasificación a la final, donde se enfrentará al Toluca.

Aunque, no tuvo que salir de casa, el jugar de manera constante podría mermar el rendimiento de los futbolistas universitarios.

Además, cuenta con tres sensibles bajas por lesión: Joaquim Pereira, Ozziel Herrera y Fernando Gorriarán.

Sin embargo, cabe recordar que el Rebaño de Gabriel Milito también no puden contar con los cinco seleccionados mexicanos que reportaron el miércoles a la concentración de Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como en el primer capítulo de esta serie, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González no podrán estar disponibles para el conjunto tapatío.

El duelo de vuelto de los cuartos de final entre las Chivas y los Tigres comenzará 19:07 y las transmisión será exclusiva de la plataforma de streaming, Amazon Prime.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Tigres