Inteligencia artificial predice qué pasará en el Clásico Capitalino; ¿quién avanzará a semifinales del Clausura 2026?

Noventa minutos separan a América y Pumas de conocer quién avanzará a las semifinales del Clausura 2026. Después del empate (3-3) que se vivió en el partido de ida, la Inteligencia Artificial se adelantó y predijo quién pasará a la siguiente ronda del torneo: los auriazules. Al menos, con una probabilidad del 60 por ciento.

Esto, tomando en cuenta que para los dirigidos por Efraín Juárez sería suficiente un empate en el Estadio Olímpico Universitario, ya que terminaron la fase regular del torneo como líderes de la tabla general.

“El escenario global favorece claramente a Pumas. Los universitarios tienen el control táctico de la serie. Esto les permite plantear un partido inteligente, jugando con la desesperación de las Águilas y aprovechando los espacios que inevitablemente dejarán atrás al buscar el gol de la clasificación”, analizó la Inteligencia Artificial de Gemini.

Sin embargo, no descartó que América pueda adueñarse de la serie. Un escenario que, bajo esta línea, se daría en un 40 por ciento de probabilidad.

“El América tiene la capacidad ofensiva para desafiar la estadística, estando obligado a firmar una victoria a domicilio si quiere silenciar la presión local y mantenerse con vida en el torneo”, explicó la IA.

Será este domingo, 10 de mayo, cuando se definan las semifinales del Clausura 2026.

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Clásico Capitalino entre América y Pumas en el Estadio Banorte, durante el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta del Clásico Capitalino?

Domingo, 10 de mayo

Pumas vs América | |19:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

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