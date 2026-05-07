Entrenador del LAFC revienta a Antonio Mohamed: “No tiene clase, es un payaso”

Los Angeles FC no aprovecharon la ventaja (2-1) que consiguieron en el juego de ida de las semifinales y quedaron eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, a manos del Toluca.

El equipo angelino visitó el estadio Nemesio Diez y no fue capaz de meter ni las manos para evitar una goleada escandalosa (4-0).

Con un marcador global de 5-2, el LAFC se despidió de la Concachampions; aunque, su director técnico, Marc Dos Santos, valoró es el esfuerzo de sus jugadores a lo largo de esta edición.

“Orgulloso del grupo por todo lo que hicimos en Concachampions. La segunda mitad fue una pesadilla, [pero] tenemos que ser fuertes y aprender sobre eso”, declaró en conferencia de prensa pospartido.

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“Tienes que tener clase, no ser un payaso en el banquillo” 🤡



El director técnico del LAFC, Marc Dos Santos, revienta a Antonio Mohamed en plena conferencia de prensa por su actitud tras la victoria del Toluca 😠 pic.twitter.com/PsmrhHQZzG — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 7, 2026

El estratega canadiense también aprovechó para hablar sobre un situación que vivió con Antonio Mohamed y que no lo dejó nada contento.

“Tener clase cuando ganas es de calidad de hombre, lo que hizo después del juego es una payasada, debe tener clase porque el mundo cambia muy rápido… en el final, fueron un poco payasos en el banquillo”, criticó fuertemente al Turco.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un positivo mensaje a los Diablos Rojos y a su entrenador por haberse instalado en la disputa por el trofeo.

“Yo soy de otro planeta, mentalmente, tengo clase como persona, sé ganar y sé perder, [así que] quiero desear suerte al míster Mohamed y al Toluca para la final”, manifestó.

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“Escuché que aquí era un infierno, pero es como Disney” 😳



Marc Dos Santos lanza contundente mensaje sobre el estadio Nemesio Diez, tras la eliminación del LAFC de la Concachampions a manos del Toluca 🔥 pic.twitter.com/fXByeJs6R1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 7, 2026

Además, Marc Dos Santos destacó el “ambiente que se vive en un gran estadio” como el Nemesio y aplaudió el apoyo que brinda la afición escarlata.

“Escuché que era un infierno aquí… aquí es como Disney. Si te gusta el futbol, quieres estar aquí, no tiene nada de infierno, ni cerca. Es un gran público, es un jugador más para ellos; entiendo mejor por qué son tan fuertes en casa, tiene que ver mucho el hincha”, valoró el entrenador del LAFC.