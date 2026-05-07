Turco Mohamed manda mensaje a Selección Mexicana por polémica con Alexis Vega y Gallardo

Sin mayor complicación, el Toluca le pasó por encima (4-0) a Los Angeles FC en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y se instaló en la final, donde jugará contra los Tigres.

Con un doblete de Paulinho, un gol de Helinho y uno más de Everardo López, los Diablos Rojos lograron la remontada y se quedaron con la ventaja en el marcador global (5-2),

De nueva cuenta, el estadio Nemesio Diez fue fundamental para el equipo escarlata lograra conseguir una victoria que era más que importante.

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Tras obtener el boleto a la disputa por el trofeo de la Concachampions, Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa y reconoció sentirse contento por haber alcanzado la meta que se trazaron desde el inicio del semestre.

“Las sensaciones que tenemos son de felicidad [porque] es el objetivo que nos habíamos propuesto; ahora, que llegamos a la final, la queremos ganar”, sentenció el Turco.

“Felicidad porque era el objetivo que teníamos y queremos ganar la final” 🔥



Las palabras de Antonio Mohamed luego de la victoria del Toluca sobre el LAFC que le permitió clasificar a la disputa por el trofeo de la Concachampions 🗣️ pic.twitter.com/C23sfqmGyu — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 7, 2026

Después de toda la polémica que se generó por la concentración de Alexis Vega y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana, el director técnico argentino ofreció una última declaración al respecto.

“Creo que ya se habló demasiado de ese tema me parece que lo mejor es dejarlo, que estén en la Selección, que se concentren en lo suyo que es lo más importante y les dedicamos el triunfo”, mencionó.

El exfutbolista reconoció que “el grupo estaba preparado” para afrontar el partido contra el LAFC sin el extremo y el lateral, pero aclaró que jamás fue su intención aprovecharse de la situación, por lo que acataron los lineamientos del Tri sin dudarlo.

“Fue un mal entendido, nosotros nunca quisimos sacar ventaja porque el domingo, cuando jugamos contra Pachuca, no jugaron y jugamos con otros jugadores, pero como era un partido internacional creíamos que un equipo mexicano podía tener esa ayuda de parte de todos, pero lo tomaron como que era una ventaja de parte nuestra y decidimos aceptar lo que dijeron y que vayan con la Selección”, aseveró.

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De cara al duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 contra el Pachuca, donde los Diablos Rojos necesitan irle a arrebatar el triunfo en el estadio Hidalgo para defender su corona de campeón, el Turco Mohamed habló al respecto.

“A ver si somos de verdad, si somos capaces de remontar de visitantes con dos goles en contra… veremos si somos capaces de seguir haciendo historia”, compartió el timonel escarlata.