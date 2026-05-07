Dennis te Klose, nuevo presidente deportivo del Monterrey

Comienzan los movimientos en Rayados rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX. Monterrey acaba de anunciar la llegada de Dennis te Klose, quien se integra al equipo como el nuevo presidente deportivo en sustitución de Antonio 'Tato' Noriega.

El directivo neerlandés ya cuenta con pasado en la Liga MX, pues estuvo un periodo en las Chivas, Tigres y también formó parte de la Federación Mexicana de Futbol, donde se desempeñaba en cargos vinculados con selecciones menores.

Por medio de un comunicado en redes sociales, Rayados anunció la llegada del nacido en Países Bajos con quien esperan dar ese paso faltante para consolidar proyectos.

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"El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Klose como nuevo Presidente Deportivo de la Institución. La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro Club y expectativas de nuestra afición", se lee en el escrito.

El club regiomontano reconoció la trayectoria de Dennis, quien no solamente ha tenido participación en proyectos nacionales, ya que también tuvo paso por el extranjero.

"En el Club de Futbol Monterrey tenemos muy claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Dennis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra afición", expresó Manuel Fillizola, Presidente del Consejo de Administración del Club.

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Te Klose ya encabeza decisiones dentro de la institución y se espera llegue a Monterrey en los primeros días de junio para comenzar sus labores de forma presencial.