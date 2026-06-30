Los empleadores esperan contratar más personal en la industria automotriz entre julio y septiembre, tras los ajustes por aranceles para exportar a Estados Unidos.

Las fábricas de autos, camiones, carrocerías, remolques y autopartes contaban con 742 mil empleados, obreros y técnicos en abril, 50 mil debajo del mismo mes de 2025 y 107 mil menos que hace dos años, según los resultados disponibles de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Sin embargo, una encuesta de ManpowerGroup reveló que 37% de las principales empresas del país esperan una recuperación del empleo en la industria automotriz durante el tercer trimestre.

Fuente: Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup a más de mil empleadores de México.

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Al consultar a más de mil empleadores, la multinacional estadounidense encontró que la expectativa de generación de nuevos empleos a escala nacional es de 28%, y la industria automotriz tiene una mejor perspectiva.

La directora de Reclutamiento de ManpowerGroup, Tania Arita, dijo que se ve una reactivación en la industria automotriz.

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“El sector automotriz ha tenido una reciente reactivación operativa tras un periodo de ajustes, de cautela por el tema de aranceles y el acomodo en la cadena de suministro, hay una reactivación de las exportaciones”, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

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“Venimos de trimestres anteriores donde hubo mucha cautela, muchas empresas en espera, pero hoy todo lo que tiene que ver con ventas y exportaciones de autos ha crecido. En las últimas semanas hemos visto algunas señales de que algunas empresas están haciendo un repunte”, explicó.

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ManpowerGroup destacó que la inversión de mil millones de dólares por General Motors para fabricar Aveo y Groove en Coahuila, así como nuevos proyectos en la planta de KIA en Nuevo León, y la inversión de la empresa Yazaki, también en el estado que gobierna el emecista Samuel García, le darán un nuevo impulso al sector.

Audi también adelantó la creación de 800 nuevos puestos en Puebla para los próximos meses.

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Después de reportar la pérdida de 6 mil puestos de trabajo a principios de año, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones dio a conocer que el empleo “se ha mantenido estable”, es decir, no se han observado más bajas, por lo que ya hay indicios de recuperación.

De enero a mayo, la exportación de vehículos se elevó 4%, la producción tuvo una ligera disminución de 0.1% y las ventas de autos nuevos suman un crecimiento de 5%, indican cifras del Inegi.

El norte, a la cabeza

Por regiones, el norte es donde más se están demandando puestos para la industria automotriz, con tendencia de 45% de creación de nuevas plazas por las empresas.

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Las vacantes disponibles en la industria automotriz son para todo tipo de actividades, pero destacan operarios de producción y ensamble, pintura, soldadura, técnicos en mantenimiento, supervisores de línea, ingenieros de proceso de manufactura, ingenieros para pruebas y validaciones, programación, sensores, especialistas en logística, cadenas de suministro, ventas y tecnología.

Los sueldos varían dependiendo la región, aunque son particularmente más altos en el norte.

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Arita comentó que, para una plaza típica en producción, el sueldo va de 14 mil a 16 mil pesos mensuales con prestaciones como transporte y comedor; los técnicos ganan entre 16 mil y 25 mil pesos al mes si tienen más experiencia, pero si saben inglés su ingreso puede llegar a 40 mil.

“En desarrollo de autos eléctricos todo lo que tenga que ver con ingenieros de diseño, pruebas y validación de software automotriz. Se requieren habilidades como programación, esquemas eléctricos e inversionistas”, dijo.

“México también apuesta a la parte eléctrica, por lo que solicitan ingenieros en baterías y técnicos de alto voltaje en Nuevo León, Coahuila y Guanajuato”, agregó.

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Riesgos

El analista de Scotiabank, Eduardo Suárez, opina que la industria automotriz reportó incrementos moderados en ventas, producción y exportación en los primeros meses del año, lo que se tradujo en una leve mejora del sector en comparación con trimestres anteriores.

Sin embargo, el crecimiento sigue siendo limitado en términos absolutos y enfrenta riesgos por la desaceleración del consumo privado, la debilidad de la creación de empleo formal y ajustes en la estructura del mercado, particularmente en importaciones de autos con los países con los que no existe acuerdo comercial, como China.

“La persistente incertidumbre, el estancamiento de la inversión y los riesgos externos, especialmente los relacionados con la relación comercial con Estados Unidos, seguirán limitando una recuperación más dinámica a corto y mediano plazos para la industria”, indicó Suárez en un reporte.

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