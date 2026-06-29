El sector agrícola enfrenta un panorama ambivalente: por una parte, están problemas en los precios y en la producción por la crisis y los conflictos armados en el mundo, lo que afectará el poder adquisitivo y el consumo de los hogares; por otra, beneficios para los productores, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo anterior porque a corto plazo se observan subidas de los precios de la energía y la consiguiente disminución en el uso de fertilizantes, lo que afectará la producción agrícola el próximo año.

En el estudio “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2026-2035”, dichos organismos explicaron que si “durante la segunda mitad de 2026, se mantuviera el incremento promedio del 33% en los precios de la energía observado en los primeros seis meses del año, la producción mundial de cereales descendería un 0.9 % en 2027, y la contracción alcanzaría el 1.7% en los países de ingresos bajos.

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El escenario anterior provocará que las “pérdidas de ingresos asociadas y el aumento del precio de los alimentos también obligarían a los hogares de los países con ingresos más bajos a reducir el consumo de alimentos y a optar por alimentos más baratos”.

Expusieron que todo ello es consecuencia de la volatilidad de los mercados derivada de las crisis y los conflictos que se registran en Medio Oriente.

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La FAO y la OCDE aseguraron que la frecuencia de las perturbaciones observadas en los últimos años podría mantenerse, de ahí que haya 25% de probabilidad de que los ingresos agrícolas se sitúen en 2035 por debajo de los niveles actuales. El punto está en que “los países de ingresos altos pueden absorber más fácilmente estos shocks; los países de ingresos bajos se enfrentan a un deterioro de la seguridad alimentaria”.

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Los organismos estiman que la producción agrícola y pesquera mundial aumente 13 % en la próxima década.

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Al respecto, el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, dijo que los “sistemas agroalimentarios están bajo presión y los agricultores están en primera línea ante el encarecimiento de la energía y los fertilizantes".

Agregó que la “resiliencia es nuestra seguridad alimentaria. Protegerla requiere un mayor apoyo para hacer frente a las perturbaciones climáticas, una inversión sostenida en productividad y mercados mundiales abiertos y que funcionen adecuadamente".

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Por otra parte, el director general de la FAO, QU Dongyu, agregó que si se quiere "mantener el crecimiento de la productividad en los sistemas agroalimentarios, debemos reforzar su resiliencia". Pero la resiliencia no consiste en superar la última crisis, sino en prepararse para la próxima".

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