El ejército de Estados Unidos anunció que ha atacado múltiples objetivos en Irán por segundo día consecutivo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que "tras los ataques estadounidenses de ayer en respuesta al ataque iraní contra el M/V Ever Lovely, Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional que impactó al M/T Kiku esta mañana a las 4:30 a. m. (hora del este). El petrolero, con bandera panameña, transitaba cerca del estrecho de Ormuz con más de 2 millones de barriles de petróleo".

Añadió que "las fuerzas del Centcom lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas. Continúan los tránsitos de buques comerciales por el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas".

El mandatario Donald Trump posteó que "aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

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Irán acusó el sábado a Estados Unidos de "violación flagrante" del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Medio Oriente, tras los bombardeos estadounidenses en su territorio que provocaron una represalia de Teherán.

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El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo y gas mundial, justo cuando ambas partes han entrado en una fase de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

Los bombardeos estadounidenses del viernes, los primeros conocidos desde la firma del protocolo de acuerdo el 17 de junio, se produjeron tras "el ataque del día anterior contra un buque comercial que transitaba por el estrecho", según el ejército estadounidense, que afirmó haber "atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán".

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Teherán denunció una "violación flagrante" de "la Carta de las Naciones Unidas" y "del protocolo de acuerdo".

Y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región. "Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia", advirtieron.

En el Golfo, Bahréin anunció haber sido objetivo de varios drones iraníes, y acusó a Teherán de "saboteo de los esfuerzos de paz".

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gs