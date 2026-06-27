El Cairo.- El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, consideró como "una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía" el acuerdo marco firmado ayer, en Washington, entre Israel y el Líbano, al que pidió que rectifique de sus "errores" porque está "destruyendo" el país.

Así lo indicó en un extenso comunicado el máximo responsable de la formación armada en sus primeras palabras tras la rúbrica de este pacto, alcanzado con mediación por Estados Unidos, en el que aseguró que este acuerdo "carece de toda validez".

Por ello, indicó que su grupo seguirá actuando "por todos los medios necesarios y mediante presiones internacionales y árabes para que el enemigo israelí cumpla el primer punto del memorando de entendimiento y se retire del Líbano", en referencia al acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán este mes.

Lee también Israel ataca el sur del Líbano solo un día después de firmar acuerdo de seguridad; objetivo era un presunto "terrorista", dice

El líder hizo un llamamiento a las autoridades libanesas: "Ya es hora de que rectifiquen sus errores, que están destruyendo el Líbano. Rectificar sería una virtud que quedaría registrada a su favor después de tantas faltas. Nosotros estamos dispuestos a cooperar y a trabajar juntos por la soberanía del Líbano".

Y abogó por que sus combatientes sigan "sobre el terreno hasta expulsar la ocupación", en referencia a las zonas que invade actualmente Israel en el sur del país mediterráneo.

[Publicidad]

"Las armas no serán entregadas"

Asimismo, la retirada de Israel está vinculada en el acuerdo marco al desarme del grupo chií libanés, lo cual es una "propuesta extremadamente peligrosa que sobrepasa todas las líneas rojas y convierte al Líbano en un juguete en manos del enemigo israelí", señaló Qassem.

"Con el pretexto de que el Líbano debe cumplir el desarme para que Israel se retire, cualquier arma existente en cualquier parte del territorio libanés servirá para alegar que el Líbano incumple sus compromisos. Pero las armas no serán entregadas en absoluto, y nadie tiene derecho a privar a los libaneses de su derecho a defenderse a sí mismos y a su tierra frente al ocupante de nuestro territorio y al asesino de nuestro pueblo", sostuvo.

Lee también Líbano, Israel y EU anuncian un acuerdo marco trilateral; buscan "paz y seguridad duraderas"

[Publicidad]

Y también, el responsable chií se preguntó: "¿Dónde está la responsabilidad y el compromiso de las autoridades libanesas con su pueblo y con la protección de la soberanía del Líbano?".

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha calificado este acuerdo marco como "el primer paso" hacia la recuperación de la plena soberanía del país y se ha comprometido a seguir trabajando hasta completar ese objetivo.

Entretanto, el presidente del Parlamento libanés e importante aliado de Hezbolá, Nabih Berri, llamó a sus seguidores a que se abstengan de conflictos internos, ante las protestas limitadas de anoche tras el anuncio del acuerdo marco con Israel.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc