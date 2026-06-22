Estados Unidos anunció este lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Todas las transacciones" que antes estaban "prohibidas" relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní "están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00:01", hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril, tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra, cayó tras el anuncio a 77.6 dólares.

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La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

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"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

"El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.

Vice President JD Vance on Monday touted "good progress" in the first direct talks between the U.S. and Iran, and said that Iran had agreed to allow nuclear inspectors from the United Nations' International Atomic Energy Agency back into the country.



“We laid a very good… pic.twitter.com/pUKyNnRTsw — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

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"Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente", dijo.

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que se produjo "una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles" y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

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Acuerdo entre EU e Irán presenta "avances alentadores"

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes manifestaron su desacuerdo con el texto e insisten en que sus tropas continuarán ocupando el sur de Líbano, donde combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

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Paquistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para atajar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

La suspensión de sanciones acompaña los esfuerzos para reactivar mecanismos de supervisión internacional. Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP

A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, lo que sacudió fuertemente la economía.

En las conversaciones en Suiza, las partes definieron "una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días", indicaron Paquistán y Catar en un comunicado.

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"Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas", agregaron, y citaron un canal de contactos para "evitar incidentes y fallas de comunicación" en el estrecho de Ormuz.

En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país, donde no se reportaron ataques israelíes ni combates el lunes por la mañana.

Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en Líbano han matado a 4 mil 106 personas, según el último balance del ministerio libanés de Salud. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

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Además, más de 11 mil edificios del sur de Líbano quedaron "completamente destruidos" por la guerra, indicaron este lunes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Líbano, un instituto público.

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Ambas entidades evaluaron en mil 380 millones de dólares el coste de los daños causados por el conflicto.

"La incansable mediación paquistaní y qatarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano", comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.

"Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán", agregó.

JD Vance prometió no obstante que su país se asegurará de que el descongelamiento de activos "no [contribuirá] a financiar el terrorismo".

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