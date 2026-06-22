Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país, afirmó el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance, tras una primera ronda de conversaciones entre Washington y Teherán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los negociadores abordan algunos de los problemas que han lastrado las relaciones bilaterales durante décadas, entre ellos el programa nuclear de Teherán y el enriquecimiento de uranio.

Según los términos del acuerdo preliminar de la semana pasada, difundido por funcionarios estadounidenses, Irán diluirá sus reservas de uranio enriquecido, posiblemente mediante una "mezcla de dilución in situ bajo la supervisión del OIEA", el organismo de vigilancia nuclear de la ONU.

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El OIEA calcula que Irán disponía de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. Para fabricar una bomba nuclear se necesita el 90%.

Irán suspendió su cooperación con el OIEA después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una oleada de ataques en junio de 2025. Desde entonces los inspectores no han visto el material.

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"Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país", dijo Vance a los periodistas en Burgenstock, un complejo hotelero aislado en el centro de Suiza.

"Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán", añadió.

JD Vance:



The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. pic.twitter.com/riROv2dCtS — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Las conversaciones en Bürgenstock constituyeron la primera etapa de una fase de negociación de dos meses establecida en el marco de un acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada.

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Según Paquistán y Catar, países mediadores, los negociadores acordaron una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días", con conversaciones técnicas que continuarán el resto de la semana en Bürgenstock.

Vance dijo que espera que las conversaciones con los inspectores sobre su regreso a Irán comiencen de forma inminente.

El vicepresidente estadounidense mencionó asimismo un eventual desbloqueo de los fondos iraníes.

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"Si alguna vez descongelamos los activos iraníes, podemos asegurar que (...) el dinero iraní ayudará al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo", dijo. "Se usarán para enriquecer a los agricultores estadounidenses y para alimentar al pueblo iraní", añadió.

Según Vance, la primera ronda de conversaciones con representantes iraníes sentó "bases muy buenas" para alcanzar un acuerdo definitivo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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"El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.

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desa/LL