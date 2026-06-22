Bruselas. El mundo ha cambiado sustancialmente desde que 17.4 millones de personas votaron a favor de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 23 de junio de 2016.

A Europa volvió la guerra como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, la economía y la seguridad energética están bajo presión significativa por crisis sobrepuestas, y la polarización se ha convertido en elemento cotidiano de la política internacional.

Estos factores, a los que hay que añadir el impacto planetario de la pandemia, hacen que en la práctica, resulte muy difícil aislar el efecto que ha tenido en los británicos el rompimiento con el proyecto comunitario.

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No obstante, hay evidencias suficientes que demuestran que al Reino Unido no le ha ido mejor fuera de la Unión que como miembro. También es claro, como habían anticipado los estudios de impacto divulgados en su momento, resultaron infundadas las múltiples promesas hechas por los promotores de la campaña de salida, como el exprimer ministro Boris Johnson, y el Nigel Farage, fundador del partido UK Reform.

En líneas generales, los informes de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR por sus siglas en inglés), instancia gubernamental responsable de evaluar periódicamente los posibles efectos de la salida de la UE en la economía y las finanzas públicas, concluyen que “la migración ha sido mayor de lo que habíamos previsto, el crecimiento de la inversión ha sido considerablemente más débil de lo que esperábamos antes del referéndum, y nuestra hipótesis sobre el impacto del Brexit en la intensidad comercial del Reino Unido se está cumpliendo en líneas generales”.

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La Oficina de Estadísticas Nacionales reporta en su más reciente actualización que entre junio de 2022 y junio de 2024 la población no nacida en el Reino Unido aumentó de 11.5 a 13.1 millones. La migración de fuera de la UE ha marcado la pauta al alza. Los flujos procedentes de la Europa continental han disminuido, los ciudadanos nacidos en la UE sumaron 1.8 millones en 2024, 138 mil menos respecto a 2022.

Manifestantes anti-Brexit ondean banderas durante una protesta cerca de Lancaster House, sede de la Cumbre Reino Unido-UE, en Londres, el 19 de mayo de 2025. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

En cuanto a las entradas de inversión extranjera directa, disminuyeron en 27 mil 900 millones de libras esterlinas, situándose en 13 mil 400 millones en 2024, frente a 2023. Mientras que el valor de las salidas de IED cayeron en 52 mil 200 millones de libras esterlinas en 2024 en comparación con 2023.

Como bloque, la UE sigue siendo el socio comercial más importante del Reino Unido. Sin embargo, los intercambios de las mercancías han ido a la baja. El Acuerdo de Comercio y Cooperación, en vigor desde el 1 de enero de 2021, entre otros, creó barreras no arancelarias.

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Un estudio elaborado por Dominic Webb y Matt Ward, de la House of Commons Library, servicio de investigación del Parlamento británico, muestra que en 2024 las exportaciones de bienes a la UE fueron 18% por debajo del nivel de 2019 en términos reales. Las exportaciones a países no pertenecientes a la UE también fueron 14% menores que en 2019.

A 10 años del Brexit. Foto: Archivo

Los promotores del Brexit aseguraron que las eventuales pérdidas en el comercio con la UE se verían compensadas con los beneficios obtenidos por nuevos tratados de libre cambio con terceros países. No ha sido el caso.

“Tanto las exportaciones como las importaciones serán aproximadamente 15% inferiores a largo plazo que si el Reino Unido hubiera permanecido en la UE (…) Los nuevos acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la UE no tendrán un impacto significativo. Cualquier efecto será gradual. Esto se debe a que los acuerdos concluidos hasta la fecha replican o prorrogan acuerdos que ya beneficiaban al Reino Unido como Estado miembro de la UE”, sostiene la OBR.

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Pone de ejemplo el Acuerdo de Asociación Económica Integral suscrito con Japón, que refleja en gran medida el pacto que la UE firmó con Tokio en 2019. El estudio de impacto sugiere que el acuerdo con la Tierra del Sol Naciente aumentará el PIB británico en un 0.1 % durante los próximos 15 años.

“Creemos que el Brexit no está funcionando. La OBR considera que la economía del Reino Unido es más pequeña y el comercio más débil debido al Brexit, y la situación solo empeorará. 10 años después del voto a favor del Brexit, solicitemos la reincorporación a la UE, revirtamos el daño”, sostiene una petición al Parlamento apoyada por más de 100 mil firmas y promovida por Robert McMaster, miembro de la plataforma denominada Movimiento Europeo del Reino Unido.

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“El Reino Unido no se reincorporará a la UE, pero este gobierno ha redefinido su relación con la UE mediante una nueva asociación estratégica: un acuerdo que beneficia a las finanzas, las fronteras, el empleo y el crecimiento del Reino Unido”, señala la administración del premier Keir Starmer en un escrito en el que responde a la petición que está siendo considerada por el Parlamento para un posible debate.

Las autoridades bancarias coincidieron en que los mercados preveían el golpe del Brexit, pero preocupa su efecto a largo plazo (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Los últimos datos divulgados por la encuestadora YouGov reflejan que el 56% de los británicos apoya la reincorporación en la UE y el 35% se opone. El nivel actual de apoyo es superior al 51% registrado en enero de 2024. Entre quienes votaron a favor de abandonar el bloque en 2016, el 22% apoya ahora la reincorporación.

“¿Deberíamos, en algún momento, reingresar en la UE? En mi opinión, es inevitable. Por supuesto, el Reino Unido reingresará en la UE porque redunda en nuestro absoluto interés económico nacional”, afirma Spencer Livermore, secretario financiero del Tesoro, el primero con cargo ministerial en hablar públicamente sobre la posibilidad de revertir la separación.

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Reinicio tras la separación

La separación tuvo serias consecuencias políticas en la relación entre Londres y Bruselas, marcó una ruptura que llevará tiempo reparar. Con la caída de los gobiernos del Partido Conservador y el arribo de los laboristas al 10 de Downing Street, la relación se ha ido remendando, aunque lejos está de operar a óptimo nivel.

Esta situación ha causado un debilitamiento de Europa en su conjunto debido a que se muestra fragmentada frente a los múltiples retos externos, desde el debilitamiento de la alianza trasatlántica, hasta la tensión en Medio Oriente por operaciones bélicas emprendidas por el presidente israelí Benjamín Netanyahu.

El gobierno de Keir Starmer llegó al poder en julio de 2024 prometiendo un reinicio de las relaciones con la UE. Los trabajos comenzaron de inmediato a través de un número significativo de reuniones al más alto nivel en un ambiente de cordialidad.

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A pesar de los importantes avances en áreas clave de la cooperación bilateral, la relación está lejos de haberse definido, señala un estudio fechado el 21 de mayo y elaborado por expertos del European Policy Centre, la Fundación Bertelsmann y Changing Europe.

Tan solo en materia técnica hay muchos pendientes, falta definir normas para alimentos y bebidas, el comercio de derechos de emisión y la movilidad estudiantil y juvenil.

“Existe un riesgo creciente de incompatibilidad en la relación entre la UE y el Reino Unido. Mientras que la actual agenda de reinicio sigue centrada en formas de cooperación técnicas y graduales, los retos estratégicos a los que se enfrentan los europeos son cada vez más urgentes y de mayor alcance. En ámbitos como la seguridad, la resiliencia económica y las tecnologías críticas, los costes de la fragmentación y la deriva estratégica están aumentando rápidamente”, indica el reporte.

Sostiene que, para cerrar esta brecha, es necesario que los socios vayan más allá de un enfoque estrictamente técnico con una agenda estratégica definida, amplia y que vaya más allá de la cooperación coyuntural. Los socios del canal de la Mancha deben operar con mecanismos de coordinación y ejecución.

“Requerirá un esfuerzo de ambas partes: el Reino Unido deberá ajustar sus ambiciones más estrechamente a las realidades políticas de la UE, mientras que la UE deberá mostrar una mayor apertura hacia formas más flexibles de cooperación con socios cercanos y afines”, asegura.

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