Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la planta de moscas que inauguró en Chiapas contra el gusano barrenador, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Agricultura estadounidens, Brooke Rollins.

Destacó que el Departamento de Estado anunció este sábado 27 de junio que destinará cerca de 84 millones de dólares en nuevos recursos para apoyar estos esfuerzos.

Estos recursos incluyen ampliar la producción de moscas estériles en el sur de México y fortalecer las medidas de prevención y respuesta, particularmente a lo largo de la frontera norte de México.

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Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson; gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, inauguran planta de moscas contra el gusano barrenador (27/06/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Johnson señaló que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, "es una prioridad proteger las cadenas de suministro de los Estados Unidos, a nuestros productores agrícolas y nuestra seguridad económica".

Mencionó que está plaga amenaza al ganado, la vida silvestre y las economías agrícolas de ambos lados de la frontera: "Al trabajar juntos y ampliar el uso de la tecnología de moscas estériles – un método comprobado que ya ayudó a erradicar esta plaga de América del Norte – tomamos medidas decisivas para detener nuevamente su propagación".

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El embajador explicó que este brote "de gran magnitud" podría costarle al sector agrícola estadounidense más de 700 millones de dólares al año y generar pérdidas económicas cercanas a dos mil millones de dólares.

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Planta de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chiapas (27/06/2026). Foto: Presidencia

"Al combatir esta plaga aquí en México, también protegemos a los ganaderos estadounidenses, fortalecemos la seguridad alimentaria y contribuimos a proteger la economía agrícola integrada que genera empleos y brinda sustento a las familias de ambos lados de la frontera", apuntó.

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Dijo que la cooperación impulsada entre ambas naciones refleja el compromiso del mandatario Trump y de la presidenta Sheinbaum de brindar soluciones concretas y resultados medibles.

"Al combinar experiencia, recursos e inversión, nuestros países enfrentan un desafío compartido de una manera que fortalece la seguridad, apoya a los productores y beneficia a nuestros pueblos", señaló Ronald Johnson.

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